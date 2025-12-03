Свыше тысячи солдат ВСУ уничтожены за сутки российскими военными: карта СВО за 3 декабря

ВС РФ освободили населенный пункт Червоное Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские солдаты в зоне СВО только за сутки уничтожили порядка 1260 украинских военных на всех направлениях. Кроме того, отмечается продвижение российских сил в Запорожской области и других направлениях. Ход боевых действий и карта спецоперации на 3 декабря — в материале URA.RU.

Огромные потери за сутки

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили порядка 1260 военнослужащих на всех направлениях. Также уничтожено большое количество техники, включая танки, бронированные машины, артиллерийские системы и более двадцати складов с боеприпасами. Также сообщается об уничтожении опорного пункта ВСУ, сообщает Пятый канал.

Запорожское направление

На этом направлении российские военные достигли значительных успехов. В частности, подразделения из группировки «Восток» освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Данное село находится вблизи Гуляйполя. При освобождении ВСУ понесли серьезные потери, включая более роты живой силы и свыше 10 единиц техники, отмечают российские военкоры.

В свою очередь в районе Степногорска войска РФ заняли большую часть поселка, блокировав оставшиеся подразделения противника. Активизировались бои и севернее, где подразделения ВС РФ под плотным туманом, продвинулись в северной части Приморского и вышли к Лукьяновскому. На Гуляйпольском фронте после освобождения Зеленого Гая и Доброполья идет наступление к Варваровке, а в самом Гуляйполе продолжаются встречные бои в городской застройке.

Донецкое направление

На красноармейском (покровском) направлении ВС РФ продолжают закреплять успех после недавнего освобождения Красноармейска. В районе Гришино российские подразделения также занимают новые позиции, однако ВСУ пытаются сопротивляться. В Димитрове (Мирнограде) под контроль перешла южная часть города, а группировка ВСУ там, по оценкам, оказалась заблокированной. На Добропольском участке продолжаются бои в Торецком, Шахово и Софиевке.

На константиновском направлении военкоры WarGonzo также сообщают о закреплении в Клиновом. Непосредственно в Константиновке солдаты РФ продвинулись вглубь городской застройки, взяв под контроль около трети города и выйдя на ключевые улицы. Ожесточенные бои ведутся за крупные укрепрайоны противника.

На северском и краснолиманском направлениях сохраняется напряженная обстановка. В Северске продолжается зачистка кварталов в восточной части города, бои идут в центре. Солдаты РФ развивают успех западнее Васюковки, продвигаясь к Никифоровке. Южнее Северска штурмовые группы вошли в Кирово и начали штурм Дибровы.

Харьковское и сумское направления

На харьковском направлении продолжаются сражения за населенные пункты Лиман и Вильча, половина последнего уже находится под контролем российских войск. На купянском направлении идут бои в юго-восточной части города и у станции Купянск-Узловой.