Верховный суд начал разбирательства в деле Долиной

Верховный суд истребовал материалы по расторжению сделки с квартирой Долиной Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Верховный суд России запросил материалы дела об оспаривании сделки по продаже квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной. Это может привести к пересмотру решения, сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье.

«Верховный суд истребовал в кассации дело», — сказала адвокат Светлана Свириденко. Ее сообщение передает РИА Новости. По словам адвоката, это может означать, что Верховный суд усмотрел нарушение в решении нижестоящих инстанций. Потому истребовал дело, чтобы более детально ознакомиться с ним, прежде чем выносить на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

По версии Долиной, она стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее перевести им деньги, полученные за квартиру. Ущерб певицы оценили более чем в 300 млн рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались трое других фигурантов. Четырех участников аферы Балашихинский суд приговорил к срокам от четырех до семи лет.

