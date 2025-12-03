ВСУ не могут остановить наступление РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР является очередным болезненным поражением для Украины. Взятие этого стратегического пункта свидетельствует, что ВСУ не смогут остановить продвижение ВС РФ, пишет немецкая газета Bild.

«Для Украины потеря объявленного в свое время крепостью города представляет собой очередное болезненное поражение в пропагандистской войне против России», — пояснил журналист Юлиан Репке. Его слова передает ТАСС. По мнению Репке, это доказывает, что украинская армия уже не может остановить продвижение российских сил — только замедлить их.

Репке считает, что освобождение Красноармейска может стать началом российского наступления в сторону Днепропетровской области. Этот успех ВС РФ позволит перекрыть логистику ВСУ у соседнего Мирнограда.

