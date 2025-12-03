В Германии обрисовали мрачное будущее для ВСУ
ВСУ не могут остановить наступление РФ
Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР является очередным болезненным поражением для Украины. Взятие этого стратегического пункта свидетельствует, что ВСУ не смогут остановить продвижение ВС РФ, пишет немецкая газета Bild.
«Для Украины потеря объявленного в свое время крепостью города представляет собой очередное болезненное поражение в пропагандистской войне против России», — пояснил журналист Юлиан Репке. Его слова передает ТАСС. По мнению Репке, это доказывает, что украинская армия уже не может остановить продвижение российских сил — только замедлить их.
Репке считает, что освобождение Красноармейска может стать началом российского наступления в сторону Днепропетровской области. Этот успех ВС РФ позволит перекрыть логистику ВСУ у соседнего Мирнограда.
Ранее военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов заявлял, что взятие Красноармейска делает фактически неизбежным полное освобождение территории ДНР, так как контроль над городом разрушает оборону ВСУ и открывает путь к Славянску и Краматорску. Он также отмечал экономическое значение узла и его роль в энергоснабжении Украины. Об освобождении Красноармейска и Волчанска президенту России Владимиру Путину докладывал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
