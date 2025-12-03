Логотип РИА URA.RU
Захарова: Британия давит на Бельгию из-за российских активов

03 декабря 2025 в 15:56
Захарова отреагировала на высказывание премьер-министра Бельгии

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Великобритания пытается склонить другие государства, в том числе Бельгию, к изъятию замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так никогда раньше не делали в Бельгии. А в Британии делали. Вот Британия и хочет, чтобы все остальные так начали делать», — написала Захарова в своем telegram-канале, отреагировав на высказывание премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.

Поводом для заявления стало интервью Де Вевера бельгийскому изданию La Libre, в котором он раскритиковал идею конфискации российских суверенных активов и назвал подобную меру беспрецедентной. По его словам, такие средства могли блокироваться на время конфликта и использоваться в качестве репараций лишь в случае поражения государства и соответствующих международных решений.

Бельгия выражает принципиальное несогласие с предлагаемой Еврокомиссией схемой обращения с замороженными российскими активами. Об этом заявил МИД королевства Максим Прево. По его словам, продвигаемый Еврокомиссией вариант в Брюсселе расценивают как «чрезвычайно рискованный». В качестве альтернативы бельгийское руководство предлагает иной механизм: не прямое задействование российских активов, а привлечение финансовых ресурсов для поддержки Украины через рынки капитала.

