Захарова: Британия давит на Бельгию из-за российских активов

Великобритания пытается склонить другие государства, в том числе Бельгию, к изъятию замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так никогда раньше не делали в Бельгии. А в Британии делали. Вот Британия и хочет, чтобы все остальные так начали делать», — написала Захарова в своем telegram-канале, отреагировав на высказывание премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.

Поводом для заявления стало интервью Де Вевера бельгийскому изданию La Libre, в котором он раскритиковал идею конфискации российских суверенных активов и назвал подобную меру беспрецедентной. По его словам, такие средства могли блокироваться на время конфликта и использоваться в качестве репараций лишь в случае поражения государства и соответствующих международных решений.

