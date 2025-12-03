С Сергея Фургала взыскали полмиллиарда рублей
Суд приговорил Фургала к 25 годам лишения свободы
Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»
С экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала взыскали 551 миллион рублей. Соответствующее решение вынес Бабушкинский суд Москвы.
«Суд взыскал с экс-губернатора Хабаровсого края Сергея Фургала 551 млн 896 тыс. руб. по иску британской топливной корпорации Global Metcorp Ltd („Глобал Метрокоп Лимитед“)», — сообщает «Коммерсант». Global Metcorp Ltd, признанная потерпевшей стороной, производила покупку металла, однако не получила его. Металл должен был поставлять завод «Амурсталь».
На судебном процессе, который прошел сегодня в Москве, Сергею Фургалу назначили 25 лет лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества. Ранее Фургал уже был приговорен к 22 годам колонии строгого режима.
