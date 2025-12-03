Зимние каникулы 2025-2026: когда отдыхают школьники и когда выходить на учебу

Снег еще не лег, а родители уже строят планы на самую долгожданную пору школьников — зимние каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Декабрь традиционно приносит школьникам не только подарки, но и самый долгожданный перерыв учебного года — зимние каникулы. В 2025-2026 году график отдыха зависит от того, по какой системе учится ребенок: по четвертям, триместрам или гибридному расписанию. URA.RU рассказывает, как будут отдыхать школьники зимой 2025-2026 года.

Как формируются школьные каникулы

Хотя каждая школа в России утверждает свои даты самостоятельно, все учебные заведения ориентируются на рекомендации Министерства просвещения. Главное правило: длительность любого перерыва — не меньше семи дней. На практике чаще всего выходит 9–11 дней, а если рядом стоят праздники — перерыв растягивается еще сильнее.

При этом режим обучения бывает разный:

классические четверти — так работает большинство российских школ;

— так работает большинство российских школ; триместры (или модули) — чаще встречаются в Москве и Подмосковье;

(или модули) — чаще встречаются в Москве и Подмосковье; гибридная система — смешанная модель, где каникулы распределены иначе.

Даже в пределах одного города школы могут выбрать разные даты каникул — это вполне нормально. Все зависит от:

режима обучения,

нагрузки на класс,

внутреннего учебного плана,

рекомендаций регионального департамента образования.

Зимние каникулы 2025–2026 при четвертной системе

Это классическая и самая популярная система обучения в российских школах. Она проста и понятна: учебный год делится на четыре равные части (четверти), а между ними — периоды отдыха. Ее главное преимущество — предсказуемость: длинные летние каникулы и четко определенные периоды отдыха осенью, зимой и весной, к которым привыкли и семьи, и сами образовательные учреждения.

В новом учебном году рекомендуется следующий график, его ранее опубликовало Минпросвещения РФ:

Основные зимние каникулы — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Дети выходят в школу 12 января.

Дополнительная неделя отдыха для первоклассников — с 16 по 22 февраля 2026 года. Она нужна, чтобы снизить нагрузку на самых маленьких, которым долгое обучение без перерыва дается сложнее.

Кроме того, школьники отдыхают в январские государственные праздники, но они уже «встроены» в основные каникулы.

Каникулы пройдут по графику модульной системы обучения: зимой с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года Фото: URA.RU

Зимние каникулы в 2025–2026 году при триместровой системе

Модульная (триместровая) система устроена проще: 5 недель учебы — 1 неделя отдыха. Из-за этого каникулы встречаются чаще, и дети меньше устают. Для школ, которые учатся по триместрам, на 2025–2026 учебный год рекомендованы такие даты зимнего отдыха:

31 декабря 2025 года — 11 января 2026 года — первые зимние каникулы;

21 февраля — 1 марта 2026 года — второй зимний период.

Фактически школьники отдыхают зимой дважды. Это помогает разгрузить третью четверть, которая в классической системе считается самой тяжелой.

Новогодние каникулы 2026 года станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней Фото: URA.RU

Зимние каникулы при гибридной системе

Гибридная модель — это смешение четвертей и модулей. Так работают некоторые школы Москвы: учебные периоды длиннее, чем в триместровой системе, но короче, чем при стандартных четвертях. Между уроками ставят отдых каждые 6–8 недель.

В 2025–2026 году для школ с гибридной системой определены:

31 декабря — 11 января — основные зимние каникулы;

— основные зимние каникулы; 21 февраля — 1 марта — вторые зимние каникулы.

По сути, график зимнего отдыха совпадает с триместровым, но учебные периоды внутри года длиннее. Это объясняет, почему весной каникулы тут воспринимаются особенно желанно.

Когда еще будут отдыхать школьники в 2025-2026 годах

Помимо школьного расписания, дети отдыхают в федеральные праздники:

23 февраля,

8 марта,

1 мая,

9 мая,

а также в День народного единства (4 ноября).

Если праздничные дни попадают на учебную неделю, отдых официально продлевается. Иногда школы вводят дополнительные выходные из-за морозов или инфекционной заболеваемости. После пандемии многие учреждения в таких случаях переходят на дистанционный формат — чтобы учебный план не сдвигался.

Коротко: когда отдыхает мой ребенок

Мини-чек-лист для трех систем обучения

Если школа учится по четвертям:

Осенние: 25 октября — 2 ноября

Зимние: 31 декабря — 11 января

Дополнительная неделя первоклассникам: 16–22 февраля

Весенние: 28 марта — 5 апреля

Летние: с 27 мая

Если школа учится по триместрам:

Осенние: 4–12 октября и 15–23 ноября

Зимние: 31 декабря — 11 января

Дополнительные зимние: 21 февраля — 1 марта

Весенние: 28 марта — 4 апреля

Если график гибридный (смешанный):

Осенние: 25 октября — 2 ноября

Зимние: 31 декабря — 11 января

Зимние №2: 21 февраля — 1 марта

Весенние: 28 марта — 4 апреля

Как узнать точные даты каникул в своей школе

1. Официальный сайт школы. Это главный источник точной информации. В начале учебного года (обычно до 10 сентября) на сайте публикуют приказ «Об организации 2025/2026 учебного года» или отдельный документ с календарным учебным графиком. Именно там будут зафиксированы точные даты начала и окончания каждой четверти/триместра и всех каникул. Ищите разделы «Сведения об образовательной организации» → «Документы» или «Учебная деятельность».

2. Классный руководитель или школьный секретарь. Если на сайте информация ещё не обновлена, самый прямой путь — спросить у классного руководителя. Учителя получают утвержденный график одним из первых. Также можно позвонить в приёмную или учебную часть школы — секретарь обязан предоставить эти сведения.

3. Электронный дневник (ГИС «Сетевой Город», МЭШ и др.) В современных электронных дневниках раздел с учебным календарем и каникулами часто появляется автоматически, как только администрация вносит данные в систему. Откройте дневник ребенка и найдите вкладки «Календарь», «Учебный период» или аналогичные.

Когда выгоднее брать отпуск родителям

Вот что важно учитывать, чтобы отпуск был не только хорошим, но и выгодным.

1. «Удлиненные недели» из-за праздников

Конец декабря + новогодние выходные превращают период 31 декабря — 11 января в огромный официальный отдых.

В феврале выходные легко растянуть за счет праздника 23 февраля, если ребенок учится по триместрам или по гибриду.

То есть, фактически родителям можно «прирастить» себе отпуск, не тратя лишние дни.

2. Когда билеты и поездки дешевле. Общие ориентиры без цифр:

Самые дорогие дни — 28 декабря — 3 января.

После 8–10 января обычно начинается «тренд на снижение», когда цены постепенно возвращаются на землю.

Вторая половина февраля — тихий сезон, если не совпадает с каникулами первоклассников и триместровиков.

3. Самые холодные периоды

Классические «трещащие морозы» приходятся на середину января — именно тогда школы иногда сокращают уроки или отправляют детей на дистанционку.

Для семей с маленькими детьми это важный момент: морозы могут дать незапланированный дополнительный отдых.

Итог простой: если хочется тишины, адекватных цен и меньше толпы — лучше выбирать период сразу после выхода из длинных зимних каникул или вторую половину февраля.

Частые вопросы родителей

1. Когда последний учебный день в 2025 году? В большинстве школ — 30 декабря. Исключения возможны, если школа работает по модульной системе или переносит расписание из-за праздников, но 30 число — самая распространенная дата.

2. Выйдем ли 12 января по обычному расписанию? Да. 12 января — обычный учебный день для всех систем обучения. Коротких или «втягивающих» режимов, как правило, не бывает — школы возвращаются сразу к базовому расписанию.

3. Будут ли дополнительные выходные в феврале? Да, в ряде случаев.

Первоклассники при четвертной системе отдыхают с 16 по 22 февраля.

Школы на триместрах и гибриде уходят на дополнительные зимние каникулы 21 февраля — 1 марта.

Плюс праздничные дни 21–23 февраля общие для всех.

4. Чем триместры лучше четвертей? Главный плюс — равномерная нагрузка. Учебные периоды короче, отдых — чаще, дети меньше выматываются. Но есть минус: родителям сложнее планировать длинные поездки, потому что каникулы дробятся на недели.