У участника СВО пытаются забрать машину по «схеме Долиной»

Женщина продала свой Kia Soul за 850 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщина, используя «схему Долиной», пытается через суд лишить автомобиля бойца СВО, отправившегося на фронт. 57-летняя Елена хочет вернуть свою проданную машину.

«Женщина по „схеме Долиной“ пытается отнять машину у бойца СВО», — пишет Baza. Елена продала свой Kia Soul за 850 тысяч рублей, однако вскоре после сделки она решила, что была обманута. Женщина утверждает, что на нее оказали давление мошенники, в результате чего она не только продала автомобиль, но и отдала покупателям запасные колеса. В поддержку своих слов Елена предоставила медицинские документы, подтверждающие ее состояние на момент сделки.

Однако ситуация осложняется тем, что покупатель автомобиля уже успел перепродать его другому владельцу — Владиславу, который сейчас находится на фронте. Елена подала иск в самарский суд, стремясь решить вопрос без участия Владислава. Адвокат мужчины активно работает над тем, чтобы обеспечить его участие в процессе и защитить интересы клиента. Тем не менее, Елена и ее юрист уверены в своей правоте и надеются вернуть не только машину, но и колеса.

Продолжение после рекламы

«Схема Долиной» развивается по следующему сценарию: пожилой человек — пенсионерка или пенсионер — продает свою квартиру, сделка проходит государственную регистрацию, новый владелец въезжает в жилье. Спустя некоторое время родственники прежнего собственника либо он сам обращаются с заявлениями о якобы имевшем место обмане, принуждении, недееспособности или существенном заблуждении при заключении договора. После этого начинаются судебные разбирательства, которые нередко заканчиваются признанием сделки недействительной.