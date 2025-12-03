У участника СВО пытаются забрать машину по «схеме Долиной»
Женщина продала свой Kia Soul за 850 тысяч рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Женщина, используя «схему Долиной», пытается через суд лишить автомобиля бойца СВО, отправившегося на фронт. 57-летняя Елена хочет вернуть свою проданную машину.
«Женщина по „схеме Долиной“ пытается отнять машину у бойца СВО», — пишет Baza. Елена продала свой Kia Soul за 850 тысяч рублей, однако вскоре после сделки она решила, что была обманута. Женщина утверждает, что на нее оказали давление мошенники, в результате чего она не только продала автомобиль, но и отдала покупателям запасные колеса. В поддержку своих слов Елена предоставила медицинские документы, подтверждающие ее состояние на момент сделки.
Однако ситуация осложняется тем, что покупатель автомобиля уже успел перепродать его другому владельцу — Владиславу, который сейчас находится на фронте. Елена подала иск в самарский суд, стремясь решить вопрос без участия Владислава. Адвокат мужчины активно работает над тем, чтобы обеспечить его участие в процессе и защитить интересы клиента. Тем не менее, Елена и ее юрист уверены в своей правоте и надеются вернуть не только машину, но и колеса.
«Схема Долиной» развивается по следующему сценарию: пожилой человек — пенсионерка или пенсионер — продает свою квартиру, сделка проходит государственную регистрацию, новый владелец въезжает в жилье. Спустя некоторое время родственники прежнего собственника либо он сам обращаются с заявлениями о якобы имевшем место обмане, принуждении, недееспособности или существенном заблуждении при заключении договора. После этого начинаются судебные разбирательства, которые нередко заканчиваются признанием сделки недействительной.
Распространению подобной схемы способствовала история с продажей квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной в Хамовниках. Артистка, став жертвой мошеннических действий, реализовала свою недвижимость за 112 млн рублей, а затем передала злоумышленникам как полученные от сделки средства, так и собственные накопления. Впоследствии суды встали на сторону Долиной и обязали вернуть ей квартиру. В результате покупатель — 34‑летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье — лишилась и жилья, и уплаченных за него денежных средств.
- Георгий03 декабря 2025 16:50Нет ни какой схемы. Есть правосудные и неправосудные решения судов. Неправосудные надо обжаловать. Недавно стали привлекать к уголовной ответственности некоторых судей, как раз за такие решения в пользу небедных ....
- Он03 декабря 2025 16:42С движимым имуществом ситуация другая. Автомобиль ей вернут, но ее заставят вернуть деньги, так как она не Долина. А если она не отдаст деньги, у нее заберут автомобиль, продадут не за дорого, что она еще и должна останется покупателю и будет еще ему доплачивать, после того как он попользовался автомобилем. Это единственное жилье нельзя забрать и продать в счет долга, чем пользуются бабушки, а автомобиль запросто. Так что с автомобилями такая схема не прокатывает.
- Дальше что😠03 декабря 2025 16:20На велосипеды перейдут бабки, на банки с огурцами.. Скажут мошенники заставили последние закрутки распродать?