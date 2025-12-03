Арестован депутат Госдумы Вороновский
03 декабря 2025 в 16:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Московский суд принял решение арестовать депутата Государственной думы Вороновского. Он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе.
