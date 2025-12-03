Мишустин уберег одно из главных богатств России от наглецов

Важно восстанавливать леса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Премьер-министр Михаил Мишустин защитил одно из достояний России от беспечных людей. На встрече с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым 3 декабря он призвал активнее сохранять и восстанавливать леса. Как объяснил URA.RU научный руководитель Института глобального климата и экологии, член-корреспондент РАН Сергей Семенов, 80% лесных пожаров происходят по вине человека, роль государства — объяснить это людям, а виновных наказать.

«Улучшение состояния лесов по всей стране — это важнейшая задача, которую перед нами ставит президент и внимательно, пристально это отслеживает. И, конечно, мы ведем здесь системную работу», — заявил Мишустин.

Леса должны быть доступны для людей, отметил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Важно, чтобы выбывание лесов из-за вырубки, пожаров, болезней и вредителей компенсировалось с избытком, подчеркнул премьер. В 2025 году в России стартовал новый федеральный проект «Сохранение лесов», рассказал Советников. В нем особый акцент — именно на лесовосстановлении, сообщил он.

«И еще, что очень важно, чтобы леса, насаждения были доступны для людей. Чтобы места для отдыха, парки, которые очень востребованы во всех уголках нашей страны, создавались с использованием экологически чистых материалов, саженцев. Это необходимо и для сохранения экологического равновесия», — добавил Мишустин.

Леса — одно из главных богатств России, но его важно сохранить, считает ученый Сергей Семенов. Именно поэтому сохранению лесов уделяется особое внимание со стороны президента и премьера, а также создан специальный проект.

“Во-первых, леса — это ресурсы. Древесина ценна в современном мире для строительства и производства. Во-вторых, леса — это важный поглотитель углекислого газа из атмосферы. Они компенсируют заметную часть промышленных выбросов, поэтому уделяется внимание состоянию лесов. В-третьих, это резервуар биоразнообразия. У нас очень богатые лесные экосистемы, многие виды включены в Красные книги, их нужно сохранить”, — пояснил собеседник URA.RU.

Весной и летом в России традиционно обостряется ситуация с лесными пожарами. Предупредить пожар куда легче, чем тушить его, продолжил Семенов. Здесь важно не только мониторить состояние лесов, но и проводить разъяснительную работу с населением и наказывать за неправильное поведение, отметил климатолог.