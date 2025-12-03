В Мурманской области произошла утечка нефтепродуктов
В результате ликвидации последствий ЧП было собрано 80 куб. м нефтепродуктов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Около Кировска Мурманской области произошла утечка 80 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает МЧС по Мурманской области.
«Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на территории Мурманской области <...> Всего собрано 80 куб. м нефтепродуктов, 54 куб. м вывезены», — сообщило ведомство на своем официальном сайте. Инцидент произошел на нефтебазе ПАО «Роснефть». Сотрудники компании с утра 3 декабря занимаются откачкой нефтепродуктов из колодца.
Ранее последствия разлива нефти были ликвидированы под Новороссийском. ЧП произошло при погрузке турецкого танкера. Работы завершились 30 августа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.