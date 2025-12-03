Логотип РИА URA.RU
В Мурманской области произошла утечка нефтепродуктов

03 декабря 2025 в 16:41
В результате ликвидации последствий ЧП было собрано 80 куб. м нефтепродуктов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Около Кировска Мурманской области произошла утечка 80 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает МЧС по Мурманской области. 

«Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на территории Мурманской области <...> Всего собрано 80 куб. м нефтепродуктов, 54 куб. м вывезены», — сообщило ведомство на своем официальном сайте. Инцидент произошел на нефтебазе ПАО «Роснефть». Сотрудники компании с утра 3 декабря занимаются откачкой нефтепродуктов из колодца. 

Ранее последствия разлива нефти были ликвидированы под Новороссийском. ЧП произошло при погрузке турецкого танкера. Работы завершились 30 августа. 

