Появились новые подробности, как Macan проходит срочную службу
MACAN проходит срочную службу без привилегий
Фото: Телеграм / Росгвардия / https://t.me/RosgvardOfficial/12199
Российский рэп-исполнитель MACAN (настоящее имя Андрей Косолапов) проходит срочную службу без привилегий. Подробностями армейской жизни артиста поделился telegram-канал 112.
«Звездному „духу“ приходится мести плац на общих основаниях», — сообщает telegram-канал 112. Знакомств артист не завел, и во время обеда ест в одиночестве.
Macan прибыл в военкомат без привлечения внимания. По словам одного из призывников, артист прошел в здание через дополнительный вход и приступил к оформлению необходимых документов. Известно, что Косолапов направился на службу в элитное подразделение спецназа Росгвардии.
