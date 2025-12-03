Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Politico: Европа хочет дать Киеву миллиардный кредит за счет российских активов

03 декабря 2025 в 16:39
В Европе намерены проспонсировать Киев многомиллиардными российскими активами

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейская комиссия подготовила проект выдачи Украине репарационного кредита на 165 млрд евро за счет замороженных российских активов. Об этом сообщило американское издание Politico.

«Еврокомиссия представила Украине кредит в размере 165 млрд евро, используя замороженные российские активы. Европейская комиссия предлагает Украине репарационный кредит в размере 165 млрд евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии», — сообщило Politico, со ссылкой на документы Еврокомиссии, оказавшиеся в распоряжении редакции. По данным издания, инициатива обсуждается в Брюсселе как новый механизм долгосрочной финансовой поддержки Киева.

Ранее стало известно, Еврокомиссия подготовила юридический механизм, что позволит заручиться поддержкой Бельгии в вопросе использования замороженных активов. Однако Брюссель вступил с ЕС в спор.

Там категорически не согласны с предполагаемой схемой ЕК по поводу использования российских средств. Власти предложили альтернативный механизм — не прямое использование российских активов, а привлечение средств для Украины на финансовых рынках.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

