Politico: Европа хочет дать Киеву миллиардный кредит за счет российских активов

В Европе намерены проспонсировать Киев многомиллиардными российскими активами
Европейская комиссия подготовила проект выдачи Украине репарационного кредита на 165 млрд евро за счет замороженных российских активов. Об этом сообщило американское издание Politico.
«Еврокомиссия представила Украине кредит в размере 165 млрд евро, используя замороженные российские активы. Европейская комиссия предлагает Украине репарационный кредит в размере 165 млрд евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии», — сообщило Politico, со ссылкой на документы Еврокомиссии, оказавшиеся в распоряжении редакции. По данным издания, инициатива обсуждается в Брюсселе как новый механизм долгосрочной финансовой поддержки Киева.
Ранее стало известно, Еврокомиссия подготовила юридический механизм, что позволит заручиться поддержкой Бельгии в вопросе использования замороженных активов. Однако Брюссель вступил с ЕС в спор.
Там категорически не согласны с предполагаемой схемой ЕК по поводу использования российских средств. Власти предложили альтернативный механизм — не прямое использование российских активов, а привлечение средств для Украины на финансовых рынках.
