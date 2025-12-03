В МИД раскрыли судьбу российских баз в Сирии

«Главный, наверное, ответ на ваш вопрос состоит в том, что эти базы сейчас действуют, и они вносят хороший, стабилизирующий „факт“ в общую ситуацию в этом регионе», — заявил Вершинин. Его слова приводит RTVI. Речь идет про военно-морскую базу, которая является пунктом материально-технического обеспечения ВМФ России, а также об аэродроме Хмеймим. Судьба объектов была непонятна после смены власти в Сирии в 2024 году. Сейчас идет пересмотр договоренностей между Россией и Сирией, которые были заключены с 2017 года.