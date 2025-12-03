В МИД раскрыли судьбу российских баз в Сирии
Сейчас пересматриваются договоренности, заключенные Россией с прежним сирийским правительством
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Российская военно-морская база в Тартусе Сирии продолжает работать в прежнем режиме. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
«Главный, наверное, ответ на ваш вопрос состоит в том, что эти базы сейчас действуют, и они вносят хороший, стабилизирующий „факт“ в общую ситуацию в этом регионе», — заявил Вершинин. Его слова приводит RTVI. Речь идет про военно-морскую базу, которая является пунктом материально-технического обеспечения ВМФ России, а также об аэродроме Хмеймим. Судьба объектов была непонятна после смены власти в Сирии в 2024 году. Сейчас идет пересмотр договоренностей между Россией и Сирией, которые были заключены с 2017 года.
Судьбу российских военных баз в октябре обсудили президент Владимир Путин обсудил и Ахмед Шараа. Кроме этого вопроса, в повестке встречи фигурировало обсуждение отношений в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах, а также ситуация на Ближнем Востоке.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.