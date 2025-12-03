Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Солдаты ВСУ забили тревогу из-за тяжелой ситуации под Красноармейском

03 декабря 2025 в 16:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возникают серьезные трудности даже с подвозом продуктов питания

Возникают серьезные трудности даже с подвозом продуктов питания

Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones

Военные ВСУ, находящиеся в Димитрове (украинское название — Мирноград), сообщили о критическом положении на фронте после недавнего освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими силами. Об этом пишет газета Bild.

«Честно говоря, ситуация критическая», — рассказал украинский военный изданию. Он подтвердил, что российские силы практически полностью отрезали пути снабжения по земле. В настоящее время доставка осуществляется исключительно с использованием беспилотников и наземных роботизированных систем. Возникают серьезные трудности даже с подвозом продуктов питания. По словам военного, нехватка ресурсов и средств затрудняет дальнейшую борьбу с противником.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск. В ходе визита главе государства представили доклады о взятии под контроль города Красноармейска, а также Волчанска.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал