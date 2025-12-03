Солдаты ВСУ забили тревогу из-за тяжелой ситуации под Красноармейском
Возникают серьезные трудности даже с подвозом продуктов питания
Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones
Военные ВСУ, находящиеся в Димитрове (украинское название — Мирноград), сообщили о критическом положении на фронте после недавнего освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими силами. Об этом пишет газета Bild.
«Честно говоря, ситуация критическая», — рассказал украинский военный изданию. Он подтвердил, что российские силы практически полностью отрезали пути снабжения по земле. В настоящее время доставка осуществляется исключительно с использованием беспилотников и наземных роботизированных систем. Возникают серьезные трудности даже с подвозом продуктов питания. По словам военного, нехватка ресурсов и средств затрудняет дальнейшую борьбу с противником.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск. В ходе визита главе государства представили доклады о взятии под контроль города Красноармейска, а также Волчанска.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
