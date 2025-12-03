В России анонсировали масштабное сотрудничество с Индией в космосе

Баканов: сотрудничестве планируется в сфере пилотируемой космонавтики Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Россия и Индия планируют масштабное сотрудничество в сфере космоса. Об этом рассказал гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Мы послезавтра порадуем наших граждан хорошими новостями о взаимодействии в сфере космоса с Индией. Мы планируем взаимовыгодно сотрудничать», — рассказал Баканов «Известиям»

Речь идет о сотрудничестве в области разработки и производства двигателей, пилотируемых космических программ и формирования национальных орбитальных станций. Также интерес для обеих сторон представляют подготовка профильных специалистов и обеспечение ракетным топливом.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о заключении межправительственного меморандума с Индией об углублении стратегического сотрудничества в мирном атоме и высоких технологиях. Россия и Индия много лет развивают сотрудничество в сфере атомной энергетики, ключевым проектом которого является строительство и эксплуатация АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад с участием «Росатома».