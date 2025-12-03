Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

В России анонсировали масштабное сотрудничество с Индией в космосе

03 декабря 2025 в 17:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Баканов: сотрудничестве планируется в сфере пилотируемой космонавтики

Баканов: сотрудничестве планируется в сфере пилотируемой космонавтики

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Россия и Индия планируют масштабное сотрудничество в сфере космоса. Об этом рассказал гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов

«Мы послезавтра порадуем наших граждан хорошими новостями о взаимодействии в сфере космоса с Индией. Мы планируем взаимовыгодно сотрудничать», — рассказал Баканов «Известиям»

Речь идет о сотрудничестве в области разработки и производства двигателей, пилотируемых космических программ и формирования национальных орбитальных станций. Также интерес для обеих сторон представляют подготовка профильных специалистов и обеспечение ракетным топливом.

Продолжение после рекламы

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о заключении межправительственного меморандума с Индией об углублении стратегического сотрудничества в мирном атоме и высоких технологиях. Россия и Индия много лет развивают сотрудничество в сфере атомной энергетики, ключевым проектом которого является строительство и эксплуатация АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад с участием «Росатома». 

Президент России Владимир Путин 4–5 декабря совершит официальный визит в Индию. Он примет участие в 23-м ежегодном российско-индийском саммите, где будет обсуждаться дальнейшее развитие двусторонних отношений. Это будет первый визит Путина в Индию с начала конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал