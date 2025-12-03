Глава СПЧ Фадеев предложил ввести учет вернувшихся с СВО экс-заключенных

Фадеев не поддержал идею обязательной диспансеризации для всех вернувшихся с фронта Фото: Илья Московец © URA.RU

В России нужно создать систему учета для бывших заключенных, осужденных по тяжким статьям, которые вернулись с зоны проведения СВО. С таким предложением выступил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Здесь нет ущемления прав. Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности. Надо вступить с ним в контакт, не нарушая их права», — сказал Фадеев в интервью РБК. Он отметил, что его инициатива касается именно тех граждан, которые отправились на фронт, будучи осужденными за тяжкие преступления. По его словам, эти люди должны становиться на специальный учет. При этом идею обязательной диспансеризации для всех вернувшихся с фронта военных Фадеев не поддержал, сочтя ее избыточной.

Фадеев считает, что обязательная диспансеризация всех вернувшихся с фронта военных, если речь не идет о конкретных медицинских показаниях, была бы чрезмерным вмешательством в их частную жизнь. Он подчеркивает, что ситуация с бывшими заключенными принципиально отличается от ситуации с военнослужащими, у которых нет криминального прошлого.

По словам главы СПЧ, пока его предложение о постановке на учет вернувшихся с фронта экс-заключенных не находит поддержки у властей. Он объясняет это тем, что подобная работа сложна, требует межведомственного взаимодействия и постоянного сопровождения, а значит — дополнительных ресурсов и ответственности. «Возможно, никому не хочется за это браться», — констатировал Фадеев.