Политологи назвали главные вызовы, с которыми столкнется Россия

Политологи из 22 стран мира и 52 регионов России обсудили ключевые политические тренды и перспективы мировой политики. На Всероссийской конференции Российской ассоциации политической науки (РАПН) «Россия и мир в первой четверти XXI века: политические итоги и перспективы» озвучили главные вызовы России, среди которых: значение традиционных духовно-нравственных ценностей для формирования нового миропорядка и сохранение исторической правды в эпоху цифровых технологий.

«Мир постоянно меняется, и это происходит не только из-за нейросетей и ИИ, но и потому, что мир в принципе нестабилен и изменчив. Это же касается экономической и политической международной обстановки... Сейчас приверженности определенным ценностям определяют миропорядок. С одной стороны — мир западной цивилизации, которая претендует на доминирование. С другой — мир стран традиционных ценностей, те же БРИКС и ШОС, к которым присоединяются все больше стран», — заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. Он связал рост влияния объединений БРИКС и ШОС с ценностной основой их сотрудничества и предположил возможность закрепления биполярности в международно-правовых форматах. Его слова передает пресс-служба конференции.