Политологи назвали главные вызовы, с которыми столкнется Россия
Политологи из 22 стран мира обсудили политические тренды ближайших лет
Фото: Пресс-служба РАПН
Политологи из 22 стран мира и 52 регионов России обсудили ключевые политические тренды и перспективы мировой политики. На Всероссийской конференции Российской ассоциации политической науки (РАПН) «Россия и мир в первой четверти XXI века: политические итоги и перспективы» озвучили главные вызовы России, среди которых: значение традиционных духовно-нравственных ценностей для формирования нового миропорядка и сохранение исторической правды в эпоху цифровых технологий.
«Мир постоянно меняется, и это происходит не только из-за нейросетей и ИИ, но и потому, что мир в принципе нестабилен и изменчив. Это же касается экономической и политической международной обстановки... Сейчас приверженности определенным ценностям определяют миропорядок. С одной стороны — мир западной цивилизации, которая претендует на доминирование. С другой — мир стран традиционных ценностей, те же БРИКС и ШОС, к которым присоединяются все больше стран», — заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. Он связал рост влияния объединений БРИКС и ШОС с ценностной основой их сотрудничества и предположил возможность закрепления биполярности в международно-правовых форматах. Его слова передает пресс-служба конференции.
Политологи отметили роль традиционных духовно-нравственных ценностей в развитии международных отношений
Фото: Пресс-служба РАПН
По данным организаторов, в программу конференции вошло более 100 дискуссий. Участники представили доклады о трансформации мировой политической системы, развитии интеграционных объединений, влиянии технологий, включая искусственный интеллект, на политику и общество. Отдельные секции были посвящены методологии политической науки и вопросам подготовки политологов.
Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин поднял тему сохранения исторической правды в эпоху цифровых технологий. Он указал, что алгоритмы и нейросети уже искажают ответы на вопросы о событиях первой четверти XXI века, и призвал к выработке специальных механизмов защиты исторической памяти для молодых поколений.
