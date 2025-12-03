Путин наградил волонтера года на форуме «Мы вместе»

Форум был посвящен вопросам добровольчества Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин вручил награду «Волонтер года — 2025» Анне Плужниковой на международном форуме «Мы вместе», который прошел в Москве. Событие собрало более 20 тысяч людей из разных уголков России и 47 стран мира.

«Спасибо большое, это огромная честь получить такую высокую награду. Знаете, когда я поехала в Анапу, я увидела, сколько в нашей стране неравнодушных людей», — сказала Плужникова, передает корреспондент URA.RU. Она подчеркнула, что за все время ее пребывания в Анапе ей ни разу не встретился волонтер, который бы работал в одиночку — все действовали только в составе команды.

Форум был посвящен вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнерства, что подчеркивает важность этих тем в современном обществе. В рамках деловой программы форума запланировано более 70 мероприятий с участием свыше 300 экспертов как из России, так и из-за рубежа. На мероприятии также подведены итоги пятилетней работы движения «Мы вместе», в ходе которого 60 активистов получили нагрудные знаки «Доброволец России». Одной из ключевых новостей форума стало открытие регистрации в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

