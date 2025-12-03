Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

В России предложили ввести кредитные каникулы для некоторых предприятий

03 декабря 2025 в 17:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кредитные каникулы помогут бизнесу пережить период внедрения новых налоговых норм

Кредитные каникулы помогут бизнесу пережить период внедрения новых налоговых норм

Фото: Илья Московец © URA.RU

В России предложили ввести трехлетние каникулы для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Экономического совета партии, такая мера поможет компаниям пережить период внедрения новых налоговых норм с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

«Сначала предприятия обязали в принципе платить НДС, потом утвердили общее повышение, а теперь еще и снижают планку, когда можно не платить налог, с 60 до 20 млн. Это радикальное изменение для ведения хозяйственной деятельности этими лицами», — заявил член Экономического совета ЛДПР, замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин.

Спикер также подчеркнул, что изначально предприятия кредитовались для ведения бизнеса по другим условиям и были не готовы к таким серьезным изменениям. Инициатива ЛДПР направлена на то, чтобы облегчить компаниям кредитное бремя и позволить им увереннее продолжать свою деятельность.

Продолжение после рекламы

В Экономическом совете партии добавили, что за 2023–2025 годы долговая нагрузка российского бизнеса достигла критически высокого уровня: просрочка по корпоративным кредитам выросла до 24%, а общий объем проблемной задолженности приблизился к трем триллионам рублей. Снижение спроса, рост затрат на персонал, удорожание логистики и оборудования, а также повышение налоговой нагрузки привели к существенному сокращению финансовой устойчивости предприятий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал