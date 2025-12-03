В России предложили ввести кредитные каникулы для некоторых предприятий

Кредитные каникулы помогут бизнесу пережить период внедрения новых налоговых норм Фото: Илья Московец © URA.RU

В России предложили ввести трехлетние каникулы для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Экономического совета партии, такая мера поможет компаниям пережить период внедрения новых налоговых норм с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

«Сначала предприятия обязали в принципе платить НДС, потом утвердили общее повышение, а теперь еще и снижают планку, когда можно не платить налог, с 60 до 20 млн. Это радикальное изменение для ведения хозяйственной деятельности этими лицами», — заявил член Экономического совета ЛДПР, замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин.

Спикер также подчеркнул, что изначально предприятия кредитовались для ведения бизнеса по другим условиям и были не готовы к таким серьезным изменениям. Инициатива ЛДПР направлена на то, чтобы облегчить компаниям кредитное бремя и позволить им увереннее продолжать свою деятельность.

Продолжение после рекламы