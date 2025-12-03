МИД Финляндии получил от Москвы ноту о прекращении части энергосоглашения
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по использованию гидроузла на реке Вуокса. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.
«Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей соглашения по ГЭС на Вуоксе», — говорится в сообщении Yle. Нота связана с решением правительства РФ, которое отменило часть обязательств по поставкам электроэнергии Финляндии. Ее объяснили односторонним отказом Хельсинки закупать российскую энергию.
Речь идет о договоренностях по Светогорской гидроэлектростанции в Ленинградской области и финской ГЭС Иматра, которые регулируют распределение водных ресурсов и электроэнергии на этом участке приграничной реки. Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина от 2 ноября, прекращается действие двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании отрезка Вуоксы, ограниченного Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра.
Тем же документом Мишустин поручил МИД РФ уведомить финскую сторону, что, в связи с их односторонним отказом от закупок российской электроэнергии, Россия больше не рассматривает себя обязанной поставлять Финляндии так называемую компенсационную энергию по существующему договору. Ранее финская энергетическая компания Fortum 4 ноября утверждала, что не получала от российских властей уведомлений о расторжении соглашения по Вуоксе.
