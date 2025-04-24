Начальник полиции Шадринска Ищенко ушел в отставку

Начальник межмуниципального отдела полиции «Шадринский» Вадим Ищенко покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
Информация нашла подтверждение на сайте областного УМВД. Данные полковника полиции Ищенко пропали из раздела руководства МО МВД России «Шадринский». В должности начальника силовик прослужил более трех лет.
Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу областной полиции. В ведомстве подтвердили, что 45-летний силовик ушел в отставку в связи с достижением пенсионного возраста по выслуге лет. Временным руководителем шадринской полиции назначен полковник полиции Роман Колпаков.
Ранее в Курганской области уже происходила смена руководства в отделениях полиции: в Юргамыше и Каргапольском округе начальники также ушли в отставку по выслуге лет, а их обязанности перешли новым назначенцам. В начале марта аналогичная ротация произошла в Притобольном округе, где начальник полиции также покинул пост по достижении пенсионного возраста.
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