В Британии заявили о критическом состоянии Зеленского

Положение Зеленского «висит на волоске» Фото: Официальный сайт президента Украины

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского переживает один из самых сложных периодов с начала конфликта. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. <…> Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского», — пишет The Telegraph. По данным издания, на фоне коррупционных скандалов, неудач на фронте и усиления давления со стороны западных партнеров положение Зеленского «висит на волоске».