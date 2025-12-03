Логотип РИА URA.RU
В Британии заявили о критическом состоянии Зеленского

The Telegraph: положение Зеленского висит на волоске
03 декабря 2025 в 18:09
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского переживает один из самых сложных периодов с начала конфликта. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. <…> Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского», — пишет The Telegraph. По данным издания, на фоне коррупционных скандалов, неудач на фронте и усиления давления со стороны западных партнеров положение Зеленского «висит на волоске».

Автор статьи утверждает, что судьба украинского лидера «может решаться за кулисами» попыток запуска мирного процесса. В публикации говорится, что за последние дни президент Украины: лишился главы своего офиса; оказался в эпицентре новых коррупционных скандалов; увидел сообщения о потере важного фронтового города Красноармейска (украинское название Покровск); столкнулся с заметным ужесточением требований со стороны США по мирному урегулированию.

