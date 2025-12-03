Загадочный Марк: что сын Дмитрия Нагиева рассказал о младшем брате

Кирилл Нагиев ведет довольно закрытый образ жизни, но иногда появляется на публике Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Старший сын актера Дмитрия Нагиева оказался в центре внимания — поводом стала премьера фильма «Золотое дно», ради которой он нарушил негласное правило не появляться на светских дорожках. Но куда больший интерес вызвало другое: Кирилл впервые откровенно рассказал о младшем брате, существование которого долго не подтверждалось официально.

Семейные тайны Нагиевых выходят на свет

Кирилл Нагиев, предпочитающий закрытый образ жизни, неожиданно раскрыл подробности о младшем брате Марке, о котором публика узнала лишь недавно. По словам актера, юноша намерен продолжить творческую традицию семьи и пойти по стопам отца и старшего брата.

«Мы отговариваем, говорим, что более ненадежной профессии нет. Но семейная вот наша кровь берет свое. Я горжусь тем, что я посвятил его в мир музыки. Он сейчас пошел учиться на гитару», — поделился с изданием Woman.ru Кирилл. Артист добавил, что Марк всерьез готовится к поступлению в театральный институт.

Нагиев также признавал, что юношеские увлечения брата не ограничиваются творчеством — среди приоритетов Марка сейчас и внимание девушек. Кирилл подчеркивал, что это тоже некое «семейное» свойство, которое, по его словам, стоит в жизни подростка почти на одном уровне с музыкой.

Редкое признание Дмитрия Нагиева

О существовании Марка впервые прямо рассказал и сам Дмитрий Нагиев. В интервью журналу «Собака.ru» он признавался, что дискутирует с сыном о кино. «Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя», — рассказывал актер и телеведущий.

Дмитрий Нагиев впервые рассказал о внебрачном сыне Марке в апреле 2025 года Фото: Марина Молдавская © URA.RU

По его словам, Марк смотрит исключительно глубокие, сложные фильмы и призывает отца делать то же самое. Дмитрий объяснял подростку, что уже проходил этап погружения в тяжелые картины и сейчас предпочитает более «светлые» смыслы, поскольку находится в иной точке личного развития. Он подчеркивал, что Марку важно пройти этот путь самостоятельно, тогда как ему — уже нет.

Официально у Нагиева долгие годы значился лишь один сын — 35-летний Кирилл от бывшей супруги Алисы Шер. Но весной 2024 года СМИ вновь подняли тему о возможном внебрачном ребенке артиста. Издание Super.ru сообщало, что мать Марка — телеведущая Наталия Коваленко, а сам подросток живет в Санкт-Петербурге, увлекается рисованием и коллекционированием фигурок из популярных фильмов.

Когда имя Марка прозвучало впервые

Любопытно, что единственный раз, когда Нагиев называл имя Марк публично, случился еще в 2021 году. В предновогоднем выпуске шоу «Голос» он поздравил юношу с 13-летием и говорил, что верит в его счастливое будущее, намекая на любовь родителей. Тогда эта фраза прошла незаметно — и лишь теперь обрела новый контекст.