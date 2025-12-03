Самыми сложными этапами будет освобождение Краматорска и Славянска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Россия способна завершить освобождение территории Донецкой Народной Республики в течение ближайших шести месяцев. Такой прогноз дал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Сейчас основные боевые действия сосредоточены на Покровско-Мирноградском направлении, которое, по его мнению, ВС РФ могут взять под контроль до конца года.

«Сейчас РФ работает над освобождением Покровско-Мирноградской агломерации. Я думаю, что до конца года мы завершим взятие этих территорий. Дальше встанет самый тяжелый вопрос — Славянск», — заявил Кнутов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что самыми сложными этапами будет освобождение Краматорска и Славянска. Это мощные укрепрайоны, на взятие которых может уйти несколько месяцев.

Эксперт также предположил, что к развитию событий может добавить неопределенности возможное решение украинского руководства объявить досрочные выборы. Однако возможная отставка Владимира Зеленского к новому году и досрочные выборы на Украине, а именно приход к власти Валерия Залужного (ээкс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Великобритании), вряд ли кардинально повлияют на ситуацию на фронте, считает Кнутов.

Продолжение после рекламы