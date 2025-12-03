Ушаков заявил, что перед поездкой в Индию приходилось «резать по живому»
Ушаков поделился деталями поездки Путина в Индию
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Москве пришлось существенно сократить состав делегации перед предстоящим визитом в Индию из ‑за ограничений, установленных принимающей стороной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, интерес к поездке оказался настолько высоким, что организаторам пришлось «резать по живому» при формировании списка участников.
«Нам приходилось резать по живому, сокращать желающих принять участие в этом визите. Интерес к Индии огромный. Многие хотели бы пообщаться. Но есть определенные лимиты», — отметил Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По его словам, индийская сторона заранее обозначила количественные и протокольные рамки участия в мероприятиях, и российская делегация была сформирована с учетом этих требований. Ушаков подчеркнул, что в списке участников остались только те, чье присутствие необходимо для переговоров и подготовки пакета двусторонних документов.
Помощник президента сообщил, что по итогам предстоящих переговоров планируется принять совместное заявление о расширении сотрудничества России и Индии. Стороны намерены утвердить программу развития российско‑индийского экономического сотрудничества до 2030 года, а также программу культурных обменов на тот же период. Кроме того, готовится к подписанию так называемая «программа больших кошек».
Ушаков добавил, что в рамках визита состоится церемония обмена десятью документами межправительственного и межведомственного характера. Речь идет о соглашениях в различных отраслях — от миграционной сферы до здравоохранения и подготовки кадров для транспортной инфраструктуры.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, по словам помощника президента, подпишет два соглашения, касающихся вопросов мигрантов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердит документ по сотрудничеству в области здравоохранения, образования и науки. Глава Минтранса Андрей Никитин в свою очередь подпишет соглашение с индийским министерством портов и судоходства о подготовке специалистов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин совершит официальный визит в Республику Индия 4–5 декабря. По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди российский глава государства примет участие в работе 23-го ежегодного российско-индийского саммита.
Предполагается, что в рамках переговоров стороны обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, затронут региональную и международную повестку, а также вопросы оборонного взаимодействия и поставок российской военной техники. Визит станет первой поездкой Владимира Путина в Индию после начала специальной военной операции на Украине.
