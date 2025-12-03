В ЕС придумали, как обойти сопротивление по использованию активов РФ
Фон дер Ляйен заявила, что решение об экспроприации не требует выработки компромиссов
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Решение о экспроприации российских активов будет приниматься большинством голосов, что позволит обойти нежелание отдельных стран. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Экспроприация активов РФ в ЕС будет утверждаться квалифицированным большинством голосов», — сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС. Она заявила, что решение об экспроприации не требует выработки компромиссов.
Венгрия и Бельгия продолжают выступать против использования замороженных активов РФ. МИД Бельгии Максим Прево заявил, что королевство решительно отвергает предложенную Еврокомиссией схему обращения с замороженными российскими активами, добавив, что этот вариант в Брюсселе расценивают как «чрезвычайно рискованный». Вместо прямого задействования российских активов бельгийское правительство предлагает альтернативный подход — привлекать средства для финансирования Украины через финансовые рынки.
