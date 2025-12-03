Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

В ЕС придумали, как обойти сопротивление по использованию активов РФ

Фон дер Ляйен: решение о экспроприации активов РФ будет приниматься голосованием
03 декабря 2025 в 17:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фон дер Ляйен заявила, что решение об экспроприации не требует выработки компромиссов

Фон дер Ляйен заявила, что решение об экспроприации не требует выработки компромиссов

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Решение о экспроприации российских активов будет приниматься большинством голосов, что позволит обойти нежелание отдельных стран. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Экспроприация активов РФ в ЕС будет утверждаться квалифицированным большинством голосов», — сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС. Она заявила, что решение об экспроприации не требует выработки компромиссов.

Венгрия и Бельгия продолжают выступать против использования замороженных активов РФ. МИД Бельгии Максим Прево заявил, что королевство решительно отвергает предложенную Еврокомиссией схему обращения с замороженными российскими активами, добавив, что этот вариант в Брюсселе расценивают как «чрезвычайно рискованный». Вместо прямого задействования российских активов бельгийское правительство предлагает альтернативный подход — привлекать средства для финансирования Украины через финансовые рынки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал