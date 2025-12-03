В Европе придумали, как использовать российские активы для Украины
Дальнейшее финансирование Киева будет обсуждаться на Саммите ЕС в декабре
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Еврокомиссия хочет выдать кредит Украине под замороженные российские активы. Это следует из документов и заявлении Урсулы фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ», — документ. Меры, которые будут приняты для дальнейшего финансирования Украины, будут обсуждаться на Саммите ЕС в декабре. Коллегия Еврокомиссии, как заявила Урсула фон дер Ляйен, одобрила выдачу Киеву репарационного кредита. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разговоры об использовании замороженных российских активов авантюрой. Он напомнил о том, куда идут деньги, передаваемые Европой Украине.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.