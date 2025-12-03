Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

В Европе придумали, как использовать российские активы для Украины

Еврокомиссия хочет выдать кредит Украине под замороженные активы РФ
03 декабря 2025 в 17:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дальнейшее финансирование Киева будет обсуждаться на Саммите ЕС в декабре

Дальнейшее финансирование Киева будет обсуждаться на Саммите ЕС в декабре

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссия хочет выдать кредит Украине под замороженные российские активы. Это следует из документов и заявлении Урсулы фон дер Ляйен. 

«Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ», — документ. Меры, которые будут приняты для дальнейшего финансирования Украины, будут обсуждаться на Саммите ЕС в декабре. Коллегия Еврокомиссии, как заявила Урсула фон дер Ляйен, одобрила выдачу Киеву репарационного кредита. Об этом сообщает ТАСС. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разговоры об использовании замороженных российских активов авантюрой. Он напомнил о том, куда идут деньги, передаваемые Европой Украине.  

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал