ЕК одобрила «репарационный кредит» Украине за счет активов РФ

Фон дер Ляйен рассказала об использовании Европой активов РФ

Коллегия Европейской комиссии одобрила проект так называемого «потенциального репарационного кредита» для Украины, который предполагается финансировать за счет изъятия активов России в странах ЕС. Решение принято на заседании в Брюсселе и будет вынесено на обсуждение Совета ЕС уже в декабре, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Мы предлагаем выдать репарационный кредит, используя остатки денежных средств от замороженных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов», — заявила фон дер Ляйен. Ее цитирует пресс-служба Еврокомиссии на своем сайте.

По данным ведомства, речь идет о механизме, который позволит использовать доходы и остатки средств от замороженных российских активов в европейских юрисдикциях. Для утверждения решения об их использования не потребуется единодушие всех стран ЕС: как уточнила глава комиссии, вопрос будет решаться по процедуре «квалифицированного большинства» в Совете Евросоюза. Параллельно ЕК подготовила резервный вариант поддержки Киева — заимствования под гарантии общего бюджета ЕС через специальный «резервный фонд».

В Еврокомиссии подчеркивают, что новый инструмент должен обеспечить предсказуемое финансирование потребностей Украины минимум на два года, включая покрытие дефицита бюджета и инвестиции в предприятия оборонного комплекса. Предлагается также увязать программы помощи с интеграцией украинской оборонной промышленности в общеевропейские производственные цепочки и стандарты.

Замороженные российские активы в ЕС остаются предметом дискуссий. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает правовой механизм, призванный обеспечить поддержку Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов. В Брюсселе категорически не согласны с предполагаемой схемой ЕК по поводу использования российских средств.