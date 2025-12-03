Германия впервые активировала систему защиты от баллистических ракет

«Впервые мы получаем возможность раннего оповещения и защиты нашего населения и инфраструктуры от баллистических ракет большой дальности», — заявил министр обороны Борис Писториус, комментирую нововведение. Его слова приводит «Российская газета». По данным газеты Tagesspiegel, на авиабазе будет развернут радар и пусковые установки. Система будет находиться в фазе начальной оперативной готовности. По данным изданий, система будет использоваться для защиты и для атаки на космические спутники. О приобретении системы Германия заявляла еще в 2022 году, после размещения ее элементов на базе Хольцдорф, ее развернут еще в двух местах.