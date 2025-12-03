Логотип РИА URA.RU
Германия впервые активировала систему защиты от баллистических ракет

Германия разворачивает систему защиты от баллистических ракет Arrow 3
03 декабря 2025 в 18:36
Радары и пусковые установки будут расположены в 80 километрах к югу от Берлина

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Германия начинает использование системы защиты от баллистических ракет Arrow 3. Об этом сообщают СМИ.

«Впервые мы получаем возможность раннего оповещения и защиты нашего населения и инфраструктуры от баллистических ракет большой дальности», — заявил министр обороны Борис Писториус, комментирую нововведение. Его слова приводит «Российская газета». По данным газеты Tagesspiegel, на авиабазе будет развернут радар и пусковые установки. Система будет находиться в фазе начальной оперативной готовности. По данным изданий, система будет использоваться для защиты и для атаки на космические спутники. О приобретении системы Германия заявляла еще в 2022 году, после размещения ее элементов на базе Хольцдорф, ее развернут еще в двух местах. 

Ранее усиление систем ПВО начал ряд стран НАТО. Совместно с Германией, которая вкладывалась в создание Arrow-3, Польша начала развертывание систем Common Anti-Air Modular Missile (CAMM), а Италия и Франция начали внедрение комплексов SAMP-T NG. 

