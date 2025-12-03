Путин и Уиткофф обсудили вступление Украины в НАТО

Ушаков рассказал журналистам чуть больше о том, что обсуждалось за закрытыми дверями Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Москве обсудили тему возможного вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Это один из ключевых вопросов. Он обсуждался. Не могу сказать подробности, потому что условились переговоры вести в закрытом режиме», — заявил журналистам Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Переговоры шли около пяти часов. Подробнее — в материале URA.RU.

