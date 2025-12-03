Путин и Уиткофф обсудили вступление Украины в НАТО
Ушаков рассказал журналистам чуть больше о том, что обсуждалось за закрытыми дверями
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Москве обсудили тему возможного вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Это один из ключевых вопросов. Он обсуждался. Не могу сказать подробности, потому что условились переговоры вести в закрытом режиме», — заявил журналистам Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Переговоры шли около пяти часов. Подробнее — в материале URA.RU.
Известно, что стороны обсуждали американскую концепцию мирного урегулирования на Украине. Предметом разговора стали подходы к прекращению боевых действий и будущим гарантиям безопасности. Также Путин через Уиткоффа и Кушнера передал привет Трампу и наилучшие пожелания. Подробнее о том, о чем договорились глава российского государства и спецпосланник президента США — в материале URA.RU.
