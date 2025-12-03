Украина отказалась от продолжения стамбульских переговоров
Украинская сторона не готова вернуться к формату переговоров
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украина на данный момент отказалась от продолжения стамбульских переговоров. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Украинцы отказались на данный момент, по крайней мере, от предложения стамбульских раундов переговоров», — сказал Ушаков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, киевская сторона не готова вернуться к формату, который ранее рассматривался как один из возможных треков переговорного процесса.
В Москве 2 декабря прошли переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась порядка пяти часов. Как заявил Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон договорились не раскрывать содержание беседы. Вместе с тем он уточнил, что в ходе переговоров обсуждались различные возможные подходы к мирному урегулированию, в том числе связанные с территориальной повесткой, а также была достигнута договоренность о продолжении контактов.
По словам Ушакова, ход дискуссии во многом определили результаты последних недель на линии боевого соприкосновения. Помощник президента подчеркнул, что достижения российских военнослужащих в зоне СВО привели к тому, что подходы к обсуждению возможных путей мирного урегулирования стали более осторожными и взвешенными. По его данным, российская сторона детально рассмотрела переданные американской делегацией документы по украинской тематике и в ответ направила свои замечания и встречные предложения.
Материал из сюжета:Мирные переговоры между Россией и Украиной
