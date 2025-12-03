Украина отказалась от продолжения стамбульских переговоров

Украинская сторона не готова вернуться к формату переговоров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина на данный момент отказалась от продолжения стамбульских переговоров. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Украинцы отказались на данный момент, по крайней мере, от предложения стамбульских раундов переговоров», — сказал Ушаков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, киевская сторона не готова вернуться к формату, который ранее рассматривался как один из возможных треков переговорного процесса.

В Москве 2 декабря прошли переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась порядка пяти часов. Как заявил Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон договорились не раскрывать содержание беседы. Вместе с тем он уточнил, что в ходе переговоров обсуждались различные возможные подходы к мирному урегулированию, в том числе связанные с территориальной повесткой, а также была достигнута договоренность о продолжении контактов.

