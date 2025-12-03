Как и на что можно получить налоговые вычеты в 2026 году

Для оформления налогового вычета нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 1 сентября 2026 года родители при открытии долгосрочных сберегательных продуктов (ПДС) в пользу детей смогут получить налоговый вычет, лимитом до одного миллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Кроме того, уже в следующем году гражданам РФ станет доступен вычет по расходам на лечение себя, супруга, родителей и детей до 18 лет. В этом материале URA.RU рассказывает, как и за что можно получить компенсацию в 2026 году.

Какие нововведения вступят в силу в 2026 году

Компенсация за открытие ПДС детям

Со следующего года родители, которые откроют специальный долгосрочный накопительный продукт в пользу своих детей и будут вносить на него деньги, смогут получить крупный налоговый вычет по НДФЛ. Максимальный размер взносов, с которых можно будет вернуть 13%, составит 500 000 рублей для каждого из родителей.

Таким образом, общий лимит на семью достигнет 1 000 000 рублей. Максимальная сумма возврата для семьи в таком случае может составить 130 000 рублей (13% от миллиона). Об этом сообщил Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Он заявил, что изменения официально вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Он подчеркнул, что эта программа призвана выполнять две важные задачи: служить инструментом «длинных» инвестиций в экономику и одновременно быть мерой поддержки семей, помогая родителям копить на будущее своих детей. По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы сбережения граждан были легальными и работали на развитие страны, а не хранились «под подушкой».

Получение вычета за лечение себя и членов семьи

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал «Известиям», что в 2026 году россияне смогут получить налоговый вычет за расходы на лечение себя, супруга, родителей и детей до 18 лет. Если ребенок учится очно, право на вычет сохраняется до 24 лет. По его словам, главные условия — человек должен быть налоговым резидентом России и иметь доходы, с которых платится НДФЛ: зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, доход от аренды или продажи имущества.

Кто может вернуть деньги за лечение

Налоговый вычет на лечение могут получить граждане, которые в течение года имели доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Вернуть можно часть денег, потраченных на оплату медицинских услуг, покупку назначенных врачом лекарств, а также на страховые взносы по договорам добровольного медицинского страхования. В 2026 году компенсацию можно будет получить за лечение себя, супруга (супруги), родителей и детей до 18 лет. Если ребенок учится очно, право на вычет сохраняется до того, как ему исполнится 24 года.

Главное условие: медицинская организация, которая оказала услуги, должна иметь действующую лицензию на медицинскую деятельность в России. В вычет можно включить многие виды лечения: консультации, диагностику, стоматологию, операции и другие медицинские услуги. При этом расходы на косметические процедуры без медицинских показаний не учитываются. Нельзя заявить к вычету и лечение, полученное за границей.

Как оформить компенсацию

Существует два основных способа получить налоговый вычет: через налоговую инспекцию по окончании года или через работодателя в текущем году. Самый традиционный способ — обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Сделать это можно в году, следующем за тем, в котором было оплачено лечение. Например, если вы лечились в 2025 году, то подать документы сможете в 2026-м.

Чтобы оформить налоговый вычет, нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ, собирать пакет подтверждающих документов и отнести все в инспекцию. Также документы можно отправить заказным письмом или подать онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или портале «Госуслуги». Для онлайн-подачи потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. После проверки документов (она занимает до трех месяцев) вся сумма компенсации будет перечислена на ваш банковский счет.

Второй способ — получить вычет через работодателя. Для того это не нужно ждать окончания года. Сначала необходимо будет получить в налоговой инспекции специальное уведомление, подтверждающее ваше право на вычет. Эту справку нужно затем отнести в бухгалтерию своего работодателя. После этого с вашей заработной платы перестают удерживать подоходный налог 13%. Вы будете получать зарплату в полном объеме до тех пор, пока не будет исчерпана вся сумма положенного вам вычета.

Какие документы понадобятся и какие суммы реально вернуть

Перечень документов зависит от того, за что именно вы получаете вычет:

За лечение: потребуется договор с медицинской организацией и справка об оплате медицинских услуг, выданная этой организацией. В справке будет указан специальный код услуги: «01» — для обычного лечения или «02» — для дорогостоящего.

потребуется договор с медицинской организацией и справка об оплате медицинских услуг, выданная этой организацией. В справке будет указан специальный код услуги: «01» — для обычного лечения или «02» — для дорогостоящего. За лекарства: необходим оригинал рецепта от врача по установленной форме №107-1/у, а также чеки, квитанции или иные платежные документы, подтверждающие покупку именно этих лекарств.

необходим оригинал рецепта от врача по установленной форме №107-1/у, а также чеки, квитанции или иные платежные документы, подтверждающие покупку именно этих лекарств. За полис ДМС: нужен договор добровольного медицинского страхования (полис) и документы, подтверждающие оплату страховых взносов.

нужен договор добровольного медицинского страхования (полис) и документы, подтверждающие оплату страховых взносов. За лечение родственника: ко всем вышеперечисленным документам нужно приложить бумагу, подтверждающую родство. Например, свидетельство о рождении ребенка или собственное свидетельство о рождении (если вы оплачивали лечение родителей), свидетельство о браке (для супруга).

Размер возвращаемой суммы подчиняется четким правилам. Она рассчитывается как 13% от фактически понесенных расходов на лечение. Для большинства видов медицинских услуг установлен годовой лимит в 150 000 рублей. Таким образом, максимальная сумма к возврату за обычное лечение составляет 19 500 рублей. Если фактические расходы оказались меньше лимита, то возвращается 13% от реально потраченной суммы.

Для дорогостоящих видов лечения, включенных в специальный правительственный перечень, годовой лимит в 150 000 рублей не применяется. К таким видам помощи относятся, например, эндопротезирование суставов, операции на сердце, ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и другие сложные вмешательства. В этих случаях можно вернуть 13% от всей суммы расходов без каких-либо ограничений по верхней планке. Принадлежность услуги к дорогостоящему лечению указывается кодом «02» в справке об оплате из медицинского учреждения.

Принципиально важным ограничением является то, что общая сумма всех налоговых вычетов (включая вычет на лечение) не может превышать размер уплаченного за тот же календарный год налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если рассчитанная сумма возврата больше, чем сумма уплаченного налога, то возмещению подлежит только сумма фактически уплаченного НДФЛ. Оставшаяся, неиспользованная часть вычета на следующие налоговые периоды не переносится и сгорает.

Как получить вычет в упрощенном формате

С 2024 года для удобства граждан был введен упрощенный порядок получения социальных вычетов. Его главное преимущество заключается в том, что не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать полный комплект документов (договоры, лицензии клиники, чеки).

Для получения компенсации необходимо обратиться в организацию, оказавшую платную услугу. Нужно подать заявление с просьбой направить сведения о произведенной оплате в налоговый орган.

Если организация или индивидуальный предприниматель имеют техническую возможность, они отправят эту информацию в инспекцию ФНС в электронном виде. После получения данных в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС автоматически появится предзаполненное заявление на вычет. Для его отправки потребуется только подписать документ электронной подписью.

Информация о расходах, понесенных в текущем году, становится доступной в личном кабинете в следующем году. Заявление формируется налоговым органом в срок до 20 марта, если сведения поступили до 25 февраля, или в течение 20 дней при более позднем представлении информации.