Ушаков раскрыл подробности секретных переговоров с Уиткоффом в Кремле

Ушаков поделился деталями переговоров Путина и Уиткоффа

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткофф в Кремле были полностью посвящены урегулированию кризиса на Украине. ВС РФ поспособствовали поиску путей мирного урегулирования. Подробности контакта раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков.

«На ходе и характере переговоров сказались успехи последних недель российской армии на поле боя. Само развитие этих событий положительно сказалось на переговорах», — отметил Ушаков. Он отметил, что достижения российских военнослужащих в зоне СВО поспособствовали тому, что подходы к поиску путей мирного урегулирования стали более взвешенными и осторожными. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ушаков уточнил, что беседа носила продолжительный характер. «Состоялись содержательные переговоры президента с двумя американскими представителями. Полностью обсуждалась одна проблема — проблема кризиса на Украине», — отметил он. По его словам, российская сторона подробно разобрала представленные американской делегацией документы по Украине и передала свои замечания и предложения.

Ушаков отметил, что собеседники сфокусировались на вариантах долгосрочного мирного решения и параметрах возможного урегулирования, не выходя за рамки заявленных ранее подходов Москвы к конфликту на Украине. «Контакты продолжим. Контакты очень важные. Настрой рабочий», — заявил Ушаков

Ранее президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Переговоры продолжались около пяти часов. Подробнее — в материале URA.RU.

Известно, что стороны обсуждали предложения из документов, связанных с американской концепцией мирного урегулирования на Украине. Предметом разговора стали подходы к прекращению боевых действий и будущим гарантиям безопасности.