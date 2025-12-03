McDonald's отказался полностью уходить из России

Американская компания McDonald's зарегистрировала тварный знак в РФ до 2035 года Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Американская корпорация McDonald»s сохранила права на свой бренд в России. Компания зарегистрировала в РФ товарный знак с фирменной буквой «M» и слоганом i»m lovin» it («Вот что я люблю»). Это следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Дата государственной регистрации: 02.12.2025 год Правообладатель: Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 110 Норс Карпентер стрит, Чикаго, Иллинойс, 60607, Соединенные Штаты Америки», — говорится в базе Роспатента. Срок действия исключительного права — до декабря 2034 года.

В ведомстве за знаками закреплены сразу четыре класса по международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — № 29, № 30, № 32 и № 43. Эти категории охватывают продукты питания, безалкогольные напитки и услуги предприятий общественного питания, включая работу ресторанов.

Из опубликованных данных следует, что заявка на регистрацию была подана из США в декабре 2024 года. В описании указано, что знак представляет собой стилизованную букву «M» в традиционном оформлении сети и сопровождается слоганом, который бренд использует с 2003 года.