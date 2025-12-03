Иноагента Бориса Акунина заочно приговорили к 15 лет колонии
03 декабря 2025 в 19:15
Фото: © URA.RU
Московский суд во второй раз заочно признал иноагента Бориса Акунина виновным. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии.
