Фон дер Ляйен объяснила, как страны ЕС будут финансировать Украину

ЕК одобрила «репарационный кредит» Украине за счет активов РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейский союз тщательно рассмотрел аргументы Бельгии, выступающей против предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита». По словам Урсулы фон дер Ляйен и все страны «разделят бремя» по предоставлению средств Киеву.

«Мы создали очень мощный механизм солидарности, в который, в конце концов, может вмешаться Европейский союз, потому что мы хотим быть уверенными во всех наших государствах-членах, но особенно в Бельгии. В одном мы можем быть уверены: мы разделим бремя справедливо», — заявила фон дер Ляйен. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой велась в X.

Еврокомиссия намерена запретить исполнение в странах ЕС решений иностранных судов и арбитражей, которые могут появиться в рамках ответных мер России на использование замороженных активов для Украины. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия готовит единый механизм защиты от возможных судебных исков и арбитражных разбирательств за пределами ЕС, которые могут быть инициированы в ответ на использование доходов от замороженных российских средств.

Продолжение после рекламы

Она добавила, что речь идет о превентивной мере, призванной снизить юридические риски для государств-членов и европейских компаний. Глава ЕК также заявила, что Брюссель учитывает опасения Бельгии, где размещена значительная часть замороженных российских активов в депозитарии Euroclear.

В представленном пакете до 2027 года ЕК предлагает не только использовать доходы от российских активов для финансирования Украины, но и прямо запретить любой перевод замороженных средств Центрального банка России обратно в РФ. Все эти меры будут обсуждаться на заседании Совета ЕС 18–19 декабря.