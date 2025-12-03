Путин сделал выгодной помощь людям в России

Владимир Путин вручил награду победительнице в номинации «Волонтер года» Анне Плужниковой, работавшей в Анапе после разлива мазута Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин выстроил в России систему поддержки волонтерства, при которой оно стало полезным не только для окружающих, но и для самих добровольцев. Глава государства 3 декабря по традиции лично принял участие в церемонии награждения победителей премии #МЫВМЕСТЕ на одноименном международном форуме. Участие в волонтерской деятельности дает молодым людям дополнительные возможности построить карьеру в будущем и зачитывается при поступлении в вузы, отмечают эксперты.

Визит на форум президент начал с участия вместе с волонтерами в новогодней всероссийской акции «Елка желаний». По традиции глава государства выбрал три шарика-открытки с новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить. Автор одного из них — пятилетний Тимур — захотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Девятилетняя Варвара мечтает встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. А семилетний Игорь хотел бы посетить Музей мирового океана в Калининграде.

Волонтерство не имеет границ, подчеркнул Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Выйдя на сцену для награждения, Путин напомнил, как создавалось движение #МЫВМЕСТЕ. Все началось в пандемийном 2020 году, когда страна, как и весь мир, столкнулась с новой угрозой, и никто еще не знал, как с ней бороться.

«Тем не менее, люди встали, организовались и начали помогать тем, кто особенно нуждался в помощи и поддержке. Некоторые в борьбе за людей отдали свои жизни. Это очень яркий, показательный пример для нашей страны, для всех народов РФ.

У нас у всех это в крови — помощь, поддержка нуждающихся. У вас, ваших друзей и соратников это очень хорошо получается», — обратился президент к участникам форума.

Волонтерство — сфера деятельности, у которой нет границ, поэтому у российских добровольцев много единомышленников в других странах, добавил глава государства. Всех их объединяет доброта сердец.

На церемонии награждения победителей выступили Полина Гагарина, Сергей Бобунец, ST и другие звезды Фото: Роман Наумов © URA.RU

После начала СВО 630 тысяч волонтеров включились в поддержку участников спецоперации и их семей, сообщил российский лидер. «И, что особенно важно, вы включаете в эту работу самих участников СВО. Их жизнь — замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, не сказочных, сегодняшних героев. И, когда вы объединяете свои усилия с фондом „Защитники Отечества“ и другими структурами в рамках Народного фронта, это позволяет добиться синергетического эффекта», — акцентировал внимание Путин.

Президент подчеркнул важность поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Он отметил, что перед государством всегда стоит задача поддержки людей, которые в ней нуждаются. Но каждое правило и закон в момент их принятия уже устаревают.

«И только прямое общение с людьми, понимание, что им нужно в данный момент, помогает государству своевременно и правильно ориентироваться в своей политике по этому важнейшему социальному направлению», — продолжил Путин.

После начала СВО к поддержке бойцов и их семей подключились 630 тысяч волонтеров, рассказал Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

По традиции президент вручил премию в номинации «Волонтер года». Победителем в ней стала Анна Плужникова, участвовавшая в ликвидации последствий разлива мазута на черноморском побережье. Она рассказала, что, приехав в Анапу, удивилась, сколько в стране неравнодушных людей, которые не могут остаться в стороне, если случится беда. И за три месяца, что Анна провела там, она не видела ни одного волонтера, который работал не в команде. А президент добавил, что добровольцы тогда спасали не только Черное море, но и здоровье людей.

Пятый международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит со 2 по 5 декабря в национальном центре «Россия». За четыре дня это мероприятие, посвященное добровольческой, благотворительной деятельности и социальному партнерству посетят тысячи участников со всей России и из 47 других стран. Организаторы форума — Росмолодежь и Добро.рф — единая экосистема, объединяющая платформу и IT-сервисы для поддержки и развития гражданской активности.

Американский киноактер Стивен Сигал (справа) — один из тех, кто награждал победителей на сцене Фото: Роман Наумов © URA.RU

Награждение победителей традиционно совместили с концертом. А для вручения наград на сцену выходили также статс-секретарь — замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, народный артист России Константин Хабенский, американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал и другие государственные, общественные и культурные деятели.

Добровольчество в России решает две приоритетных задачи, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. С одной стороны, это возможность для государства привлечь дополнительные трудовые ресурсы, что особенно важно в условиях ограниченного бюджета. Во-вторых, для россиян, особенно для молодежи это шанс проявить себя, зарекомендовать как надежных и ответственных людей, чтобы в дальнейшем строить карьеру.

«То есть для государства это решение важных социальных задач, и для самих людей — важный социальный лифт. Поэтому развитие волонтерства выгодно и властям, и обществу», — подчеркнул политолог.

На форум прибыли гости из 47 стран Фото: Роман Наумов © URA.RU

Помощь добровольцев незаменима в условиях кадрового дефицита, который не обошел стороной и социальную сферу, комментирует профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Например, большое число волонтеров по всей стране задействовано в долговременном уходе за пожилыми людьми, потому что социальных работников для решения этой задачи не хватает. Активного участия добровольцев требует и решение экологических задач.

«Популярность волонтерства в стране растет по ряду причин. В том числе потому, что люди видят, что их действия находят отклик и приводят к конкретным улучшениям в жизни вокруг. Они чувствуют себя полезными. Также благодаря ряду решений добровольчество в стране становится выгодным. Например, участие в таких проектах засчитывается при поступлении в вузы», — объяснил Сафонов.

Поддержка добровольчества — это также часть работы по воспитанию патриотизма у молодежи, обращает внимание руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. «Большое внимание к этой сфере абсолютно оправдано, тем более когда волонтеры активно вовлечены в поддержку задач специальной военной операции. Такая политика согласуется с модной сейчас социальной архитектурой и позволяет воспитывать поколение, ставящее во главу угла не личные интересы, а служение», — говорит собеседник URA.RU.

