Челябинец получил условный срок за поджог супруги

Мужчина облил жену ацетоном, и поджег
Мужчина облил жену ацетоном, и поджег

В Челябинске мужчина, обливший жену ацетоном и поджегший ее, отделался условным сроком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Советского райсуда, в котором рассматривалось дело.

«Мужчина признан виновным по п.п. „б, з“ ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с особой жестокостью, мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

На наказание повлияли сразу несколько смягчающих обстоятельств. К таким суд отнес наличие на иждивении малолетнего ребёнка, оказание помощи потерпевшей непосредственно после совершения преступления, выразившейся в тушении ее от огня, вызове скорой медицинской помощи, принесение извинений, оказание благотворительной помощи. Сама женщина также просила суд не наказывать мужа строго.

Инцидент произошел 1 января 2024 года. Пьяный мужчина в пылу ссоры облил женщину ацетоном и чиркнул зажигалкой. Одежда на женщине моментально загорелась. Ее доставили в больницу с ожогами головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Площадь поражения тела составила 36%.

В суде мужчина своей вины не признал. Он пояснил, что мыслей поджигать жену у него не было. Якобы он чиркнул зажигалкой на расстоянии. Одежда на ней загорелась случайно.

