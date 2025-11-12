На сайте «Росконгресса» появилась дата визита Путина в Индию

Путин в начале декабря намерен посетить Индию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин приедет в Индию 5 декабря 2025 года. Там в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум, сообщили представители «Росконгресса».

«Мероприятие (Российско-индийский форум — прим URA.RU) будет приурочено к государственному визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина в Индию, запланированному на 5 декабря 2025 года. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс», — говорится на сайте организации. Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента России, посвященное потенциалу взаимной торговли и возможностям для расширения выхода индийских поставщиков на рынок России.

В форуме примут участие высокопоставленные представители официальных и деловых кругов двух стран. В программу, помимо пленарного заседания, войдут панельные дискуссии о расширении российско-индийского сотрудничества в нескольких направлениях, среди которых: наращивание Россией импорта трудовых ресурсов из Индии и сотрудничество в сфере туризма и увеличение туристических потоков.

Ранее Владимир Путин сообщал, что отправится в Индию в начале следующего месяца и встретится с премьер-министром Нарендрой Моди. Посол России Денис Алипов отмечал, что в рамках визита стороны готовят «солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру», при этом основной упор будет сделан на экономику и торговлю.