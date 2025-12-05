Логотип РИА URA.RU
Песков высказался об изменении в позиции России на переговорах по Украине

Песков: в позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине изменений нет
05 декабря 2025 в 17:26
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва готова к диалогу по урегулированию Украинского конфликта, изменения в ее позиции нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«В позиции Москвы по Украинскому урегулированию изменений нет, но она готова быть гибкой для того, чтобы решение было найдено», — заявил Песков. Его слова приводит «РИА Новости». Также Песков подчеркнул, что Россия готова рассматривать план США, а также готова начать работу по внесению предложений в этот план. Отвечая на вопрос журналистов о том, что будет, если Киев отвергнет предложения Москвы, пресс-секретарь президента заявил, что тогда специальная военная операция будет продолжена. 

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва готова встречаться с США для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия признательна Соединенным Штатам за поиск вариантов окончания конфликта. 

