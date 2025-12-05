Мультфильм с Путиным, конный эскорт и танцовщицы: самые интересные видео с переговоров глав России и Индии

Моди лично встретил Путина в аэропорту (архивное фото) Фото: пресс-служба президента РФ

В Нью-Дели прошла встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. По приезде российского лидера встретили индийские танцовщицы, к месту переговоров его сопровождал конный эскорт, а после встречи главы государств посетили место захоронения легендарного борца за свободу Махатмы Ганди. А на индийских телеканалах показали мультфильм с Путиным и Моди. Самые интересные видео с прошедших переговоров — в материале URA.RU.

Мультфильм с Путиным

На телеканале India Today, журналисты которого 4 декабря взяли интервью у российского лидера Владимира Путина, показали мультфильм с ним. Кадры появились в соцсетях.

В анимационном ролике Владимир Путин изображен едущим на мотоцикле вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На видео видно, как лидеры разговаривают и смеются. Кадры были опубликованы ТАСС.

Лошадиный эскорт

К Президентскому дворцу в Индии российского лидера провожали на лошадях. Сам Путин ехал на автомобиле марки Aurus.

Венок на мемориал Махатмы Ганди

Владимир Путин посетил мемориал индийского философа и борца за освобождение индийского народа Махатмы Ганди. Помимо этого президент возложил венок. Видео опубликовал телеканал RT в своем telegram-канале.

Запись на память

После переговоров президент России Владимир Путин сделал запись в книге почетных гостей мемориального комплекса «Раджгхат». Соответствующие фотографии были размещены пресс-службой Кремля.

Путин оставил запись в книге почетных гостей мемориального комплекса «Раджгхат» Фото: telegram-канал «Кремль. Новости»

Символичный подарок от Моди

Нарендра Моди преподнес Владимиру Путину в дар русскоязычное издание древнеиндийского текста «Бхагавадгита». Об этом индийский глава правительства сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Бхагавадгита» представляет собой древнеиндийскую религиозную поэму, философский диалог между Кришной и Арджуной. Он разворачивался на поле битвы, накануне сражения между двумя противоборствующими кланами — Пандавами и Кауравами. Влияние этого текста отразилось на творчестве многих деятелей культуры, таких как Гете, Гегель и Эйнштейн. В нем затрагиваются темы реинкарнации, кармы, освобождения и смысла бытия.

Перед президентом выступили танцовщицы

Появились кадры танцевального номера с участием артисток из Индии, которые выступили перед Владимиром Путиным сразу после его прибытия в страну. Главы государств наблюдали за танцем, стоя на ковровой дорожке. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Уникальная встреча Путина

В аэропорту Владимира Путина лично встретил Нарендра Моди. Путин, вопреки традиции и в знак особого расположения, сел в машину индийского премьер-министра. Это явление уникально, так как обычно иностранных лидеров встречали индийские министры. Видео было опубликовано пресс-службой Кремля.