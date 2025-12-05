Мультфильм с Путиным, конный эскорт и танцовщицы: самые интересные видео с переговоров глав России и Индии
Моди лично встретил Путина в аэропорту (архивное фото)
Фото: пресс-служба президента РФ
В Нью-Дели прошла встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. По приезде российского лидера встретили индийские танцовщицы, к месту переговоров его сопровождал конный эскорт, а после встречи главы государств посетили место захоронения легендарного борца за свободу Махатмы Ганди. А на индийских телеканалах показали мультфильм с Путиным и Моди. Самые интересные видео с прошедших переговоров — в материале URA.RU.
Мультфильм с Путиным
На телеканале India Today, журналисты которого 4 декабря взяли интервью у российского лидера Владимира Путина, показали мультфильм с ним. Кадры появились в соцсетях.
В анимационном ролике Владимир Путин изображен едущим на мотоцикле вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На видео видно, как лидеры разговаривают и смеются. Кадры были опубликованы ТАСС.
Лошадиный эскорт
К Президентскому дворцу в Индии российского лидера провожали на лошадях. Сам Путин ехал на автомобиле марки Aurus.
Венок на мемориал Махатмы Ганди
Владимир Путин посетил мемориал индийского философа и борца за освобождение индийского народа Махатмы Ганди. Помимо этого президент возложил венок. Видео опубликовал телеканал RT в своем telegram-канале.
Запись на память
После переговоров президент России Владимир Путин сделал запись в книге почетных гостей мемориального комплекса «Раджгхат». Соответствующие фотографии были размещены пресс-службой Кремля.
Путин оставил запись в книге почетных гостей мемориального комплекса «Раджгхат»
Фото: telegram-канал «Кремль. Новости»
Символичный подарок от Моди
Нарендра Моди преподнес Владимиру Путину в дар русскоязычное издание древнеиндийского текста «Бхагавадгита». Об этом индийский глава правительства сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.
«Бхагавадгита» представляет собой древнеиндийскую религиозную поэму, философский диалог между Кришной и Арджуной. Он разворачивался на поле битвы, накануне сражения между двумя противоборствующими кланами — Пандавами и Кауравами. Влияние этого текста отразилось на творчестве многих деятелей культуры, таких как Гете, Гегель и Эйнштейн. В нем затрагиваются темы реинкарнации, кармы, освобождения и смысла бытия.
Перед президентом выступили танцовщицы
Появились кадры танцевального номера с участием артисток из Индии, которые выступили перед Владимиром Путиным сразу после его прибытия в страну. Главы государств наблюдали за танцем, стоя на ковровой дорожке. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Уникальная встреча Путина
В аэропорту Владимира Путина лично встретил Нарендра Моди. Путин, вопреки традиции и в знак особого расположения, сел в машину индийского премьер-министра. Это явление уникально, так как обычно иностранных лидеров встречали индийские министры. Видео было опубликовано пресс-службой Кремля.
При встрече Моди сразу обнял президента России. В зарубежных СМИ это назвали сигналом надежности отношений двух стран. А некоторые издания подчеркнули, что прошедшие переговоры стали центром нового геополитического миропорядка. В ходе встречи Россия и Индия договорились, что они намерены и далее совместно добиваться укрепления глобального мира и стабильности в многополярном мировом порядке.
