Песков рассказал, что будет с поставками российской нефти в Индию
Торговля энергоресурсами с Нью-Дели остается выгодной для обеих сторон
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Индия получает хорошие деньги на российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Индия зарабатывает хорошие деньги на российской нефти», — сказал Песков, передает РИА Новости. По его словам, торговля энергоресурсами с Нью-Дели остается выгодной для обеих сторон.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Индия не планирует вводить ограничения на импорт из России, поскольку остро заинтересована в поставках российских ресурсов. По его словам, Москва и Нью-Дели осознают наличие дисбаланса в торговле. При этом стороны сходятся во мнении, что диспропорции необходимо устранять, но не за счет запретительных мер и ограничений.
Президент отметил, что поставки российской нефти в Индию осуществляются без перебоев. Экспорт сырья из России в индийское направление сохраняет устойчивый, плановый характер. В интервью индийскому телеканалу India Today глава государства отметил, что российские нефтяные компании положительно оценивают действующий формат взаимодействия с Индией и рассматривают индийские компании как надежных деловых партнеров.
