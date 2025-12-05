Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Песков рассказал, что будет с поставками российской нефти в Индию

Песков: Индия хорошо зарабатывает на российской нефти
05 декабря 2025 в 17:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Торговля энергоресурсами с Нью-Дели остается выгодной для обеих сторон

Торговля энергоресурсами с Нью-Дели остается выгодной для обеих сторон

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Индия получает хорошие деньги на российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Индия зарабатывает хорошие деньги на российской нефти», — сказал Песков, передает РИА Новости. По его словам, торговля энергоресурсами с Нью-Дели остается выгодной для обеих сторон.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Индия не планирует вводить ограничения на импорт из России, поскольку остро заинтересована в поставках российских ресурсов. По его словам, Москва и Нью-Дели осознают наличие дисбаланса в торговле. При этом стороны сходятся во мнении, что диспропорции необходимо устранять, но не за счет запретительных мер и ограничений.

Продолжение после рекламы

Президент отметил, что поставки российской нефти в Индию осуществляются без перебоев. Экспорт сырья из России в индийское направление сохраняет устойчивый, плановый характер. В интервью индийскому телеканалу India Today глава государства отметил, что российские нефтяные компании положительно оценивают действующий формат взаимодействия с Индией и рассматривают индийские компании как надежных деловых партнеров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал