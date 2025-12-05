Песков рассказал, что будет с поставками российской нефти в Индию

Торговля энергоресурсами с Нью-Дели остается выгодной для обеих сторон Фото: Роман Наумов © URA.RU

Индия получает хорошие деньги на российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Индия зарабатывает хорошие деньги на российской нефти», — сказал Песков, передает РИА Новости. По его словам, торговля энергоресурсами с Нью-Дели остается выгодной для обеих сторон.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Индия не планирует вводить ограничения на импорт из России, поскольку остро заинтересована в поставках российских ресурсов. По его словам, Москва и Нью-Дели осознают наличие дисбаланса в торговле. При этом стороны сходятся во мнении, что диспропорции необходимо устранять, но не за счет запретительных мер и ограничений.

