Путин принял участие в открытии нового телеканала

Владимир Путин открыл телеканал RT в Индии
05 декабря 2025 в 17:29
Путин назвал телеканал RT чистым источником информации

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Во время своего визита в Индию, президент России Владимир Путин принял участие в открытии телеканала RT INDIA. Об этом сообщают СМИ, 

«Канал RT является максимально чистым источником информации, его цель — донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире». — сказал Путин во время открытия телеканала. Его слова приводит «РИА Новости». По словам президента, причина закрытия телеканала во многих странах — это страх перед правдой. Новый телеканал будет помогать обществу России и Индии понимать ключевые вопросы взаимодействия стран. 

Владимир Путин прилетел в Индию 4 декабря. На следующий день состоялись переговоры российского лидера и премьер-министра Нарендры Моди. 

