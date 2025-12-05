Путин принял участие в открытии нового телеканала
Путин назвал телеканал RT чистым источником информации
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Во время своего визита в Индию, президент России Владимир Путин принял участие в открытии телеканала RT INDIA. Об этом сообщают СМИ,
«Канал RT является максимально чистым источником информации, его цель — донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире». — сказал Путин во время открытия телеканала. Его слова приводит «РИА Новости». По словам президента, причина закрытия телеканала во многих странах — это страх перед правдой. Новый телеканал будет помогать обществу России и Индии понимать ключевые вопросы взаимодействия стран.
Владимир Путин прилетел в Индию 4 декабря. На следующий день состоялись переговоры российского лидера и премьер-министра Нарендры Моди.
