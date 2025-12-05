Путин принял участие в открытии нового телеканала

Во время своего визита в Индию, президент России Владимир Путин принял участие в открытии телеканала RT INDIA. Об этом сообщают СМИ,

«Канал RT является максимально чистым источником информации, его цель — донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире». — сказал Путин во время открытия телеканала. Его слова приводит «РИА Новости». По словам президента, причина закрытия телеканала во многих странах — это страх перед правдой. Новый телеканал будет помогать обществу России и Индии понимать ключевые вопросы взаимодействия стран.