«Смелый Микрон!»: Медведев отреагировал на слив переговоров лидеров ЕС с Киевом
Медведев допустил возможность отправки к берегам Франции лучших в мире подлодок
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предполагаемую утечку разговора между лидерами стран ЕС и Киевом. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«„Есть вероятность, что США предадут Украину“, — заявил смелый Микрон в утечке разговора», — написал Медведев. В завершение поста он допустил возможность отправки к берегам Франции «пары лучших в мире подлодок».
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поставил под сомнение способность США обеспечить Украине необходимые гарантии безопасности и полноценно учитывать ее интересы в вопросах территориальной целостности. Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel, опубликовавшего детали закрытого телефонного разговора между европейскими лидерами. Во время обсуждения поднимались ключевые аспекты поддержки Украины на фоне недавних заявлений Вашингтона о мирной инициативе, включающей 28 пунктов. В разговоре участвовали Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский. Центральным мотивом дискуссии стали опасения Макрона по поводу возможного «предательства» Украины со стороны Вашингтона.
Канцлер Мерц, как утверждается, поддержал эту позицию, указав, что американская делегация «занимается политическими играми». Премьер-министр Финляндии Стубб добавил, что Европа не должна допустить, чтобы Украина и Зеленский остались один на один с американским переговорным треком, подразумевая при этом спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с коллегами, отметив, что положение Зеленского становится «все более опасным».
