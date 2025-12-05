«Смелый Микрон!»: Медведев отреагировал на слив переговоров лидеров ЕС с Киевом

Медведев допустил возможность отправки к берегам Франции лучших в мире подлодок Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предполагаемую утечку разговора между лидерами стран ЕС и Киевом. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«„Есть вероятность, что США предадут Украину“, — заявил смелый Микрон в утечке разговора», — написал Медведев. В завершение поста он допустил возможность отправки к берегам Франции «пары лучших в мире подлодок».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поставил под сомнение способность США обеспечить Украине необходимые гарантии безопасности и полноценно учитывать ее интересы в вопросах территориальной целостности. Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel, опубликовавшего детали закрытого телефонного разговора между европейскими лидерами. Во время обсуждения поднимались ключевые аспекты поддержки Украины на фоне недавних заявлений Вашингтона о мирной инициативе, включающей 28 пунктов. В разговоре участвовали Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский. Центральным мотивом дискуссии стали опасения Макрона по поводу возможного «предательства» Украины со стороны Вашингтона.

Продолжение после рекламы