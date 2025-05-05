В Заозерном районе Кургана закрылся магазин азиатских продуктов

В Кургане в 5 микрорайоне Заозерного закрылся филиал магазина азиатских продуктов питания и товаров для приготовления блюд. Об этом сообщили представители магазина «Оптовик» в соцсетях. Также о закрытии филиала подтвердили информацию корреспонденту, рассказав о причинах и новом филиале.
«Уважаемые покупатели! Магазин в Заозерном с 27 апреля больше не работает», — указано в сообществе «» в соцсети «ВКонтакте». По телефону корреспонденту URA.RU рассказали, что причина закрытия — плохая проходимость на предыдущем месте работы.
Но бизнес продолжит работу в другом месте — планируется открытия магазина на улице Пролетарской. Кроме того, у магазина работает филиал по улице Станционной.
Также в Кургане работают несколько других магазинов с азиатскими продуктами. Например, магазины «Вкус Азии» и «Asia45», точки продаж которых есть и в Заозерном, и в центральном районе города.
В ранее в Кургане уже неоднократно закрывались торговые точки: например, прекратил работу магазин «Копейка» на улице Станционной. Связаться с представителями магазина корреспонденту не удалось.
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