05 мая 2025

В Заозерном районе Кургана закрылся магазин азиатских продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане откроется новый магазин азиатских продуктов (архивное фото)
В Кургане откроется новый магазин азиатских продуктов (архивное фото) Фото:

В Кургане в 5 микрорайоне Заозерного закрылся филиал магазина азиатских продуктов питания и товаров для приготовления блюд. Об этом сообщили представители магазина «Оптовик» в соцсетях. Также о закрытии филиала подтвердили информацию корреспонденту, рассказав о причинах и новом филиале.

«Уважаемые покупатели! Магазин в Заозерном с 27 апреля больше не работает», — указано в сообществе «Магазин Оптовик» в соцсети «ВКонтакте». По телефону корреспонденту URA.RU рассказали, что причина закрытия — плохая проходимость на предыдущем месте работы. 

Но бизнес продолжит работу в другом месте — планируется открытия магазина на улице Пролетарской. Кроме того, у магазина работает филиал по улице Станционной.

Также в Кургане работают несколько других магазинов с азиатскими продуктами. Например, магазины «Вкус Азии» и «Asia45», точки продаж которых есть и в Заозерном, и в центральном районе города.

В ранее в Кургане уже неоднократно закрывались торговые точки: например, прекратил работу магазин «Копейка» на улице Станционной. Связаться с представителями магазина корреспонденту не удалось.

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В Кургане в 5 микрорайоне Заозерного закрылся филиал магазина азиатских продуктов питания и товаров для приготовления блюд. Об этом сообщили представители магазина «Оптовик» в соцсетях. Также о закрытии филиала подтвердили информацию корреспонденту, рассказав о причинах и новом филиале. «Уважаемые покупатели! Магазин в Заозерном с 27 апреля больше не работает», — указано в сообществе «Магазин Оптовик » в соцсети «ВКонтакте». По телефону корреспонденту URA.RU рассказали, что причина закрытия — плохая проходимость на предыдущем месте работы.  Но бизнес продолжит работу в другом месте — планируется открытия магазина на улице Пролетарской. Кроме того, у магазина работает филиал по улице Станционной. Также в Кургане работают несколько других магазинов с азиатскими продуктами. Например, магазины «Вкус Азии» и «Asia45», точки продаж которых есть и в Заозерном, и в центральном районе города. В ранее в Кургане уже неоднократно закрывались торговые точки: например, прекратил работу магазин «Копейка» на улице Станционной. Связаться с представителями магазина корреспонденту не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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