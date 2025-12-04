Росреестр хочет увеличить сроки регистрации сделок с жильем пожилых россиян
Поправки увеличат время проверки сделок с жильем, принадлежащим пенсионерам
Росреестр рассматривает возможность увеличения сроков регистрации сделок с жильем пожилых людей для защиты их от мошенников. Об этом сообщает ведомства на обращение депутата Ярослава Нилова.
«В настоящее время Росреестром прорабатываются предложения по внесению изменений в действующее законодательство», — говорится в документе за подписью статс-секретаря ведомства Алексея Бутовецкого. Его слова передает ТАСС.
Инициатива направлена на противодействие так называемым «бабушкиным схемам», когда у пенсионеров обманным путем вымогают недвижимость. Ведомство считает, что увеличение сроков регистрации позволит эффективнее выявлять и пресекать противоправные действия.
Одновременно Росреестр указывает, что существующие проблемы во многом вызваны недостаточным применением уже имеющихся правовых норм. Окончательные решения будут приняты после всесторонней проработки поправок.
Ранее на фоне роста числа мошеннических схем с участием пожилых продавцов в Госдуме уже предлагали обязать нотариально удостоверять и страховать сделки с единственным жильем, а также ввести «период охлаждения» при купле-продаже квартир. Эксперты тогда указывали, что одних нотариальных процедур недостаточно, а страховые механизмы нуждаются в доработке.
