Росреестр хочет увеличить сроки регистрации сделок с жильем пожилых россиян

Поправки увеличат время проверки сделок с жильем, принадлежащим пенсионерам Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Росреестр рассматривает возможность увеличения сроков регистрации сделок с жильем пожилых людей для защиты их от мошенников. Об этом сообщает ведомства на обращение депутата Ярослава Нилова.

«В настоящее время Росреестром прорабатываются предложения по внесению изменений в действующее законодательство», — говорится в документе за подписью статс-секретаря ведомства Алексея Бутовецкого. Его слова передает ТАСС.

Инициатива направлена на противодействие так называемым «бабушкиным схемам», когда у пенсионеров обманным путем вымогают недвижимость. Ведомство считает, что увеличение сроков регистрации позволит эффективнее выявлять и пресекать противоправные действия.

Продолжение после рекламы

Одновременно Росреестр указывает, что существующие проблемы во многом вызваны недостаточным применением уже имеющихся правовых норм. Окончательные решения будут приняты после всесторонней проработки поправок.