На Камчатке машины тонут из-за мощного снежного циклона: как непогода парализовала жизнь региона. Видео
Во многих районах края идёт снег с сильным дождем (фото из архива)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На Камчатке из ‑за проливных дождей и снежного циклона автомобили начали тонуть. Во многих районах региона наблюдаются осадки в виде снега с сильным дождем, сопровождаемые ветром с порывами до 25 метров в секунду. На крышах зданий образуется наледь, значительная часть дорожной сети затоплена. По прогнозам синоптиков, охотоморский циклон сохранит свое воздействие на регион в период с 4 по 5 декабря. Кадры и последние новости о случившемся — в материале URA.RU.
Что случилось
Камчатка оказалась под воздействием мощного циклона, пришедшего с акватории Охотского моря. За двое суток здесь выпало около трети месячной нормы осадков, в ряде школ отменены занятия, а на побережье ожидается шторм с высотой волн до девяти метров.
Первые последствия воздействия циклона жители Камчатки начали ощущать еще 2 декабря. Порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду. К четвергу, 4 декабря, погодные условия ухудшились: из-за положительных температур снег стал рыхлым и тяжелым, что осложнило движение транспорта, спровоцировало падение деревьев и обрывы линий электропередачи.
Последствия мощного циклона
На распространенных в соцсетях кадрах видно, как порывистый ветер опрокидывает только что установленную новогоднюю ель в Петропавловске-Камчатском. Такие кадры публикуют местные telegram-каналы.
В связи с непогодой занятия в школах были отменены, а автовладельцев призвали по возможности отказаться от поездок на личных машинах. При этом городской общественный транспорт продолжил работу в штатном режиме.
Вода поглотила дороги
После сильного снегопада в регионе наступила оттепель. В Петропавловске-Камчатском автомобили начали застревать в подтаявших и раскисших сугробах. Автомобили во время движения оказываются подвержены гидроудару. Уровень воды настолько высок, что пешеходам приходится переходить улицы вброд.
Предупреждение о шторме
Неблагоприятные явления продолжаются. В горных районах Петропавловска-Камчатского до 5 декабря сохраняется повышенная лавинная опасность. Синоптики также предупреждают о надвигающемся шторме на восточном побережье Камчатки с высотой волн до девяти метров. Штормовое предупреждение объявлено для акватории у берегов Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также Елизовского, Усть-Камчатского и Алеутского округов.
