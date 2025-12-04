Во многих районах края идёт снег с сильным дождем (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Камчатке из ‑за проливных дождей и снежного циклона автомобили начали тонуть. Во многих районах региона наблюдаются осадки в виде снега с сильным дождем, сопровождаемые ветром с порывами до 25 метров в секунду. На крышах зданий образуется наледь, значительная часть дорожной сети затоплена. По прогнозам синоптиков, охотоморский циклон сохранит свое воздействие на регион в период с 4 по 5 декабря. Кадры и последние новости о случившемся — в материале URA.RU.

Что случилось

Камчатка оказалась под воздействием мощного циклона, пришедшего с акватории Охотского моря. За двое суток здесь выпало около трети месячной нормы осадков, в ряде школ отменены занятия, а на побережье ожидается шторм с высотой волн до девяти метров.

Первые последствия воздействия циклона жители Камчатки начали ощущать еще 2 декабря. Порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду. К четвергу, 4 декабря, погодные условия ухудшились: из-за положительных температур снег стал рыхлым и тяжелым, что осложнило движение транспорта, спровоцировало падение деревьев и обрывы линий электропередачи.

Последствия мощного циклона

На распространенных в соцсетях кадрах видно, как порывистый ветер опрокидывает только что установленную новогоднюю ель в Петропавловске-Камчатском. Такие кадры публикуют местные telegram-каналы.

В связи с непогодой занятия в школах были отменены, а автовладельцев призвали по возможности отказаться от поездок на личных машинах. При этом городской общественный транспорт продолжил работу в штатном режиме.

Вода поглотила дороги

После сильного снегопада в регионе наступила оттепель. В Петропавловске-Камчатском автомобили начали застревать в подтаявших и раскисших сугробах. Автомобили во время движения оказываются подвержены гидроудару. Уровень воды настолько высок, что пешеходам приходится переходить улицы вброд.

Предупреждение о шторме