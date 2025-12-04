Девочка предложила парню убить собственную маму: тело нашли в подвале

Дочь убитой вместе с ее парнем задержали (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Прокопьевске Кемеровской области расследуют жестокое убийство, которое потрясло даже местных оперативников. В подвале многоквартирного дома нашли тело 36-летней женщины. Как пишет «КП-Кемерово», уже через несколько часов подозреваемыми стали двое подростков — 14-летняя дочь погибшей и ее 16-летний парень. По предварительным данным, именно они совершили расправу, а инициатором преступления стала девочка.

Трагедия шахтерского городка

Прокопьевск принято считать спокойным шахтерским городом, где серьезные преступления — редкость. Но вечером 1 декабря этот привычный уклад нарушила трагедия. Тело женщины первым обнаружил ее сожитель. Мужчина рассказал, что несколько часов не мог дозвониться до возлюбленной, а потом решил проверить подвал. Внизу его ждал ужас — изуродованное тело лежало между старых коробок и бытового хлама. Испугавшийся мужчина тут же вызвал полицию.

Следователям понадобилось немного времени, чтобы выйти на след подозреваемых. Уже через несколько часов они задержали дочь погибшей и ее молодого человека. По версии следствия, подростки действовали сообща — убийство было заранее спланировано. После расправы они попытались спрятать тело, надеясь, что его не найдут. Но расчет оказался ошибочным.

С виду — прилежные школьники

По предварительным данным, причиной конфликта могла стать обычная бытовая ссора. В последние месяцы отношения между матерью и дочерью были напряженными — женщина требовала, чтобы девочка больше времени уделяла учебе и меньше общалась со своим старшим ухажером. Но школьница, по словам знакомых, все чаще спорила с матерью, мечтая о «взрослой жизни» и свободе от постоянного контроля. На этой почве и произошел трагический взрыв.

При этом ни сама девочка, ни ее парень ранее не попадали в поле зрения полиции. Учителя характеризуют их как спокойных, прилежных подростков, не склонных к агрессии. Семьи обоих считались благополучными. Для соседей известие о задержании стало шоком — никто не мог представить, что тихая школьница способна на такое.

Подростков взяли под стражу

Сейчас подростки находятся под стражей. С ними работают следователи и психологи. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. На месте преступления изъяты предполагаемые орудия убийства и другие улики. Следствие продолжает восстанавливать события того вечера по минутам.