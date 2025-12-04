Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Россия отреагировала на исключение русского языка из-под защиты на Украине

Захарова: дискриминация русского языка на Украине — нежелание достижения мира
04 декабря 2025 в 15:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Захарова призвала мировые структуры объективно оценить решение киевского режима

Захарова призвала мировые структуры объективно оценить решение киевского режима

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Исключение русского языка из перечня языков, подлежащих защите на территории Украины, свидетельствует об отсутствии у Киева заинтересованности в мирном урегулировании конфликта — одним из его необходимых условий должна быть отмена дискриминационных мер в отношении русского языка и русскоязычных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что творится на Украине с языком — это полное безумие. И, конечно, подобные шаги свидетельствуют об отсутствии в Киеве настроя на мирное урегулирование, ведь одним из его условий должна быть отмена дискриминации по отношению к русскому языку, к русскоязычным гражданам, уважение прав всех проживающих на Украине национальностей», — заявила Захарова в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА Новости. 

Официальный представитель МИД РФ обратилась к международным организациям с призывом дать объективную оценку этому шагу киевских властей. Также она призвала предпринять меры, способные побудить Украину к выполнению взятых на себя обязательств в сфере прав человека.

Продолжение после рекламы

В августе на Украине вновь была выдвинута инициатива об исключении русского языка из перечня языков, подлежащих защите. В то же время в ООН заявили о поддержке русского языка. С 2014 года на территории Украины последовательно реализуется политика, направленная на вытеснение русского языка из общественной и культурной жизни страны.

В то же время известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что призывы к дискриминации русскоязычных граждан на Украине должны пресекаться на государственном уровне. По его словам, подобные действия необходимо публично осуждать и наказывать, поскольку они ведут к расколу общества и стимулируют массовую эмиграцию населения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал