Россия отреагировала на исключение русского языка из-под защиты на Украине

Исключение русского языка из перечня языков, подлежащих защите на территории Украины, свидетельствует об отсутствии у Киева заинтересованности в мирном урегулировании конфликта — одним из его необходимых условий должна быть отмена дискриминационных мер в отношении русского языка и русскоязычных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что творится на Украине с языком — это полное безумие. И, конечно, подобные шаги свидетельствуют об отсутствии в Киеве настроя на мирное урегулирование, ведь одним из его условий должна быть отмена дискриминации по отношению к русскому языку, к русскоязычным гражданам, уважение прав всех проживающих на Украине национальностей», — заявила Захарова в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ обратилась к международным организациям с призывом дать объективную оценку этому шагу киевских властей. Также она призвала предпринять меры, способные побудить Украину к выполнению взятых на себя обязательств в сфере прав человека.

В августе на Украине вновь была выдвинута инициатива об исключении русского языка из перечня языков, подлежащих защите. В то же время в ООН заявили о поддержке русского языка. С 2014 года на территории Украины последовательно реализуется политика, направленная на вытеснение русского языка из общественной и культурной жизни страны.