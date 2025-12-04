Эпоха добрых дел: как Путин объединил страну идеей волонтерства

Президент Владимир Путин каждый год лично награждает победителей премии #МЫВМЕСТЕ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Развитие волонтерства в России стало устойчивым трендом, а сообщество добровольцев — созидательной силой национального уровня. Ключевую роль в этом сыграл курс государства на развитие таких инициатив и проектов и личное внимание к ним президента Владимира Путина. Российский лидер выстраивает целую систему поддержки волонтерства — от принятия законов до создания масштабной инфраструктуры в регионах, помогающей движению расти.

5 декабря в России отмечается день волонтера, учрежденный указом Путина в 2017 году. А с 2020 года в Москве проводится приуроченный к нему Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В этом году он проходит 2-5 декабря в национальном центре «Россия» и собрал тысячи участников со всей страны и десятков других государств.

В этом году на соискание премии #МЫВМЕСТЕ поступило рекордное число заявок — более 52 тысяч Фото: Роман Наумов © URA.RU

На мероприятии традиционно подводят итоги премии #МЫВМЕСТЕ и отмечают лучшие волонтерские практики. В этом году на нее подано рекордное число заявок — 52 282 из 147 стран мира. За пять лет число участников выросло вдвое, а география расширилась в 2,5 раза — с 59 до 147 стран. Число проектов в международном треке увеличилось в 10 раз.

Путин ежегодно принимает личное участие в церемонии чествования победителей премии. 3 декабря он вручил награду в номинации «Волонтер года» Анне Плужниковой, участвовавшей в работе по спасению Черного моря в Анапе. Как отметил на мероприятии президент, помощь ближнему, поддержка нуждающихся у россиян в крови, и это подтверждает история появления Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в 2020 году.

Помощь ближнему и поддержка нуждающихся у российских народов в крови, уверен Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Вся страна, да и весь мир боролся с коронавирусной инфекцией, не было никаких эффективных средств борьбы с этой болезнью. Тем не менее люди организовались и начали помогать тем, кто особенно нуждался в помощи и поддержке. Некоторые в этой борьбе за людей отдали свои собственные жизни. Пример очень яркий, показательный для нашей страны, для всех народов Российской Федерации», — сказал Путин.

Среди других финалистов премии — проект Дениса Лукиных «Цех 52» (Нижегородская область) по созданию уникального оборудования для бойцов СВО, ставший лауреатом в номинации «Герои нашего времени». Проект «Инклюзивный центр „Тылсым“» АНО «Добрая Казань» создает среду, где дети с разными возможностями здоровья развиваются вместе через групповые реабилитационные программы — он отмечен в номинации «Код милосердия». А проект Российского военно-исторического общества «МестоПамяти.РФ» по созданию народной карты памятников, мемориалов и мест захоронения по всей России и за рубежом, стал победителем в номинации «Страна возможностей».

По данным социологов, уже каждый третий россиянин — волонтер Фото: Роман Наумов © URA.RU

По данным социологических исследований, сегодня каждый третий россиянин — волонтер. С каждым годом эти цифры растут. Желание помочь другим людям, внести вклад в защиту природы, забота о наследии и исторической памяти передаются из поколения в поколение. Участники волонтерского движения работают по всем актуальным для общества направлениям, включая наставничество, помощь в зоне специальной военной операции, экологию, крупнейшие события федерального и международного уровня, поисковую деятельность, поддержку старшего поколения и многие другие.

В систему добровольчества, кроме движения и акции #МЫВМЕСТЕ, объединяющих НКО, волонтерские движения, органы государственной власти, медиа и бизнес, активно включены Народный фронт, организации «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры» и ряд других объединений — как крупных федеральных, так и небольших инициативных групп в регионах и отдельных населенных пунктах. Их объединенные усилия помогают решать важные для страны вопросы.

Волонтеры активно вовлечены в поддержку участников СВО и их семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Такой масштаб волонтерства в РФ не случаен — это результат последовательной политики государства и личной поддержки президента. Владимир Путин и сам представитель добровольческого движения. Он активно поддерживает благотворительные акции, в числе которых, например, новогодняя «Елка желаний». Традиционно глава государства исполняет желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

При этом глава государства последовательно выстраивает в стране национальную систему поддержки добровольчества. В нее входит, в том числе профильное законодательство. Два года назад Путин подписал закон, направленный на совершенствование регулирования благотворительной деятельности и волонтерства. Кроме того, в РФ по поручению президента создается система центров общественного развития «Добро.Центр» для вовлечения граждан в благотворительную и волонтерскую деятельность.

Президент поддерживает волонтерство, формируя для него правовую базу Фото: Роман Наумов © URA.RU

Владимир Путин объединил страну идеей волонтерства, и это вдохновляет, отмечает призер международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022 Оксана Клементьева, проект которой вовлекает пенсионеров в добровольческую деятельность. «Правильно, что президент усиливает статус добровольцев и делает волонтерство важной частью жизни страны. Благодаря этому мы можем развивать такие масштабные экосистемы, объединяющие бизнес, общество и старшее поколение», — говорит она.

Курс Путина на объединение страны идеей социальной ответственности работает, подчеркивает финалист номинации «Лидер социальных изменений. МСП» 2025 года Дайя Дьяченко (Белгородская область). «У нас бизнес готов помогать не ради пиара, по зову души. Помощь ближнему воспринимается как нормальное дело: увидел проблему — исправил. Это естественная часть нашего характера — созидать и делиться», — комментирует Дайя.

Россия — страна добрых дел, где интеллект и душа неразделимы, полагает финалист в номинации «Наставник года» Виктория Шипунова. «Мы привыкли делиться знаниями не ради выгоды, а потому что так правильно и так принято: подставить плечо коллеге, подсказать, обсудить, вместе разобраться. Меня вдохновляют мои учителя, великие ученые, мои ученики и наставляемые», — говорит участница #МЫВМЕСТЕ-2025.

Волонтерское движение — важнейший фактор единства общества, его зрелости и готовности решать сложные социогуманитарные проблемы, объясняет социолог Илья Ухов. «Тут, как в пирамиде Маслоу, — бескорыстное служение другим, желание помочь возникает тогда, когда решены более низкоуровневые задачи. Благодаря уникальному движению #МЫВМЕСТЕ мы вдруг осознали, насколько наш социум на самом деле „повзрослел“, стал более гуманен и солидарен», — обращает внимание эксперт.

